Gresini-Rookie Fermin Aldeguer übersteht Doppel-OP

Gresini-Neueinsteiger Fermin Aldeguer hat sich direkt nach dem offiziellen MotoGP-Testtag im Motorland Aragon unters Messer begeben. Nach erfolgreicher Armpump-OP hofft er auf eine rechtzeitige Rückkehr.

Ducati-Youngster Fermin Aldeguer hatte sich direkt nach dem Test der MotoGP am Montag in Aragon ins Krankenhaus begeben. Konkret war es die Klinik von Barcelona, wo der 20-Jährige operiert wurde. Der Gresini-Ducati-Fahrer unterzog sich gleich einem doppelten Eingriff – einerseits am rechten Unterarm – ließ dort das viel zitierte Armpump-Problem behandeln. In Fachkreisen wird das Leiden an Krämpfen in den Unterarmen als Kompartment-Syndrom bezeichnet – eine sehr häufige Erscheinung bei Motorrad-Rennfahrern.

Ebenfalls operiert wurde der jüngste MotoGP-Pilot an der linken Hand, wo ihm ein Implantat-Stift nach seiner Verletzung beim Thailand 2024 entfernt wurde. Aldeguer hatte am Sonntag in Aragon Rang 6 belegt und sich dabei ein beherztes Duell gegen VR46-Ducati-Routinier Franco Morbidelli geliefert. Im Sprint fuhr er sogar auf Position 3. Den Testtag schloss der Klassenneuling aus Murcia auf Rang 4 der Zeitentabelle ab.

Die Operation war geplant und mit dem Rennkalender abgestimmt. Der nächste MotoGP-WM-Lauf geht am Wochenende des 22. Juni in Mugello über die Bühne. Dafür sollte die Zeit zur Regeneration ausreichen. Aldeguer meldete sich bereits am Dienstagnachmittag aus der Klinik und zeigte sich gleich zuversichtlich: «Es war ein kleiner Eingriff – bereit für Mugello.»

Durch die guten Ergebnisse in den Events seit Doha belegt Aldeguer im Moment in der WM-Tabellen bereits den neunten Rang. Der Titel des «Rookie of the Year» sollte ihm kaum zu nehmen sein, da seine beiden Kollegen Ai Ogura (Trackhouse) und Somkiat Chantra (LCR) ebenfalls angeschlagen sind oder – im Fall von Chantra – enorme Anlaufschwierigkeiten in der MotoGP-Klasse haben.