Alex Marquez (4.): Die «Überraschung» könnte gelingen

Alex Marquez (Ducati) fuhr im MotoGP-Zeittraining in Mugello die viertschnellste Zeit. Im FP1 am Freitagmorgen wurde er nur Neunter, was ihn nicht beunruhigte. Er spürt das Limit auf dieser Strecke sehr gut.

Alex Marquez betonte am Donnerstag in Mugello, dass er es bevorzuge, zu überraschen. Ausgangspunkt war, dass beim Italien-GP viele ein Duell der beiden Ducati-Werkspiloten Marc Marquez und Pecco Bagnaia um den Sieg erwarten.

Seine Leistungssteigerung und Konstanz in der MotoGP-Saison 2025 mag noch viele Leute verblüffen. Fakt ist, dass der Gresini-Pilot derzeit in der WM-Tabelle mit 32 Punkten Rückstand auf Bruder Marc auf Platz 2 liegt. Auf Bagnaia hat er bereits 61 Punkte Vorsprung.

Im FP1 am Freitagmorgen hielt sich Alex Marquez noch zurück – er beendete die erste Session des Wochenendes auf Rang 9. Im Zeittraining am Nachmittag, bei dem es um den direkten Einzug ins Q2 ging, drehte der 29-Jährige auf – er wurde knapp hinter Marc Vierter. «Ich mag diese Strecke sehr, sie passt sehr gut zu meinem Fahrstil. Als ich am Morgen startete, hatte ich aber mit dem weichen Vorderreifen kein sehr gutes Gefühl. Es ist keine Strecke, auf der ich von Beginn an pushen muss, um mein Level zu erreichen – so wie in Le Mans oder auf Pisten, auf denen ich mehr zu kämpfe habe», meinte AM73. «Ich spüre hier das Limit besser, weshalb ich mehr spielen kann. Als ich am Morgen kein so gutes Gefühl hatte, dachte ich mir, dass ich es etwas ruhiger angehen lasse. So pushte ich nur in den Abschnitten, wo ich mich mit dem Vorderreifen wohlfühlte. Am Nachmittag mit dem Medium-Reifen war es dann anders – es war eine Frage des Reifens. Glücklicherweise ist es so gekommen, das Bike hat am Nachmittag mit dem Medium-Vorderreifen sehr gut funktioniert.»

Hatte er an diesem Freitag sein bislang bestes Gefühl in Mugello? «2023 war ich auch mit der GP22 schnell. Aber die GP24 arbeitet hier mit den hohen Geschwindigkeiten sehr gut, letztes Jahr hatte ich mit der GP23 etwas zu kämpfen. Mit dem aktuellen Bike ist es einfach schön zu fahren – wenn du es genießen kannst, bist du auch schnell», schwärmte der Spanier von seiner Ducati.

Sieht sich Alex Marquez mit Marc und Pecco auf Augenhöhe an diesem Wochenende bzw. wer wird noch um den Sieg kämpfen können? «Von der Pace her waren Marc und ich an diesem Nachmittag ziemlich gleich. Bagnaia, Vinales und Bezzecchi waren auch sehr stark. Ich denke, dass wir fünf gegeneinander kämpfen können, aber wir müssen fokussiert bleiben, denn die Qualifikation am Samstag wird der Schlüssel sein», betonte er. «Wenn du da Fehler machst und nur aus der dritten oder vierten Reihe startest, dann ist dein Rennen gelaufen. Wir müssen eine gute Runde hinbekommen, dann werden wir sehen, was wir im Sprint und im Grand Prix erreichen können.»

Ergebnisse MotoGP Mugello, Zeittraining (20. Juni):

1. Maverick Vinales (E), KTM, 1:44,634 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,110 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,146

4. Alex Márquez (E), Ducati, +0,153

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,311

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,361

7. Alex Rins (E), Yamaha, +0,450

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,466

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,510

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,645

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,770

12. Enea Bastianini (I), KTM, +0,771

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,807

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,852

15. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,976

16. Joan Mir (E), Honda, +1,018

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,247

18. Brad Binder (ZA), KTM, +1,264

19. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,364

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,434

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,707

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,693

Ergebnisse MotoGP Mugello, FP1 (20. Juni):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1:46,199 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,000 sec

3. Brad Binder (ZA), KTM, +0,053 sec

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,094

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,387

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,416

7. Maverick Vinales (E), KTM, +0,449

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,452

9. Alex Marquez (E), Ducati, +0,507

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,657

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,699

12. Alex Rins (E), Yamaha, +0,716

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,754

14. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,775

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,850

16. Enea Bastianini (I), KTM, +1,076

17. Taka Nakagami (J), Honda, +1,093

18. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,124

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,244

20. Joan Mir (E), Honda, +1,619

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,689

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,899