Fabio Di Giannantonio weiß: «Muss mich entscheiden!»

Eine Magenverstimmung zu Beginn des MotoGP-Wochenendes in Mugello, dazu weitere Experimente am Motorrad von Fabio Di Giannantonio. Der VR46-Pilot hat einen verzwickten Auftakt in den Heim-GP hinter sich.

Der fünfte Rang im FP1 und Platz 10 im Zeittraining am Nachmittag, verbunden mit dem direkten Einzug ins Q2: Klingt nach einem Auftakt nach Plan in den ersten Heim-GP 2025 für Fabio Di Giannantonio. Ganz so reibungslos, wie sich die Resultate lesen, verlief der Freitag jedoch nicht für den Römer. Am Nachmittag musste sich «Diggia» mit einer Magenverstimmung herumschlagen: «Am Nachmittag während des Zeittrainings ging es mir richtig mies. Wahrscheinlich habe ich etwas Falsches gegessen – jedenfalls war ich nicht bei meiner vollen Leistungsfähigkeit. Zum Glück hat es für uns trotzdem zum Einzug ins Q2 gereicht.»

Beide Sessions standen für den VR46-Piloten im Zeichen der Abstimmungsarbeit. Neue Teile und Einstellungen, die schon beim Aragon-Test zum Einsatz kamen, mussten in Mugello in Augenschein genommen werden. Darunter eine neue Verkleidung mit überarbeiteter Aerodynamik und weitere Neuerungen. Ob diese auch in Zukunft zum Einsatz kommen, diese Entscheidung steht laut dem Römer noch aus: «Die Verkleidung ist nicht die einzige Neuerung. Wir haben mehrere Dinge ausprobiert, die wir in Aragon schon testen konnten. Aber ob die neuen Teile insgesamt besser sind, da sind wir noch nicht sicher. Wir müssen sie noch weiter direkt miteinander vergleichen.»

Die Leistungsfähigkeit seines Motorrads schätzt der 26-Jährige jedoch in Mugello als so hoch ein, dass ihn die Testarbeit für den Rest des Wochenendes nicht einschränken sollte. In Silverstone sprach der ehemalige Moto3-Vizeweltmeister noch davon, dass die Freitagssessions wegen Experimenten mit verschiedenen Setups in die Hose gegangen waren. Dies sei diesmal nicht der Fall: «Wir haben hier zum Glück zwei Motorräder, die beide sehr gut sind. Wir müssen zwar herausfinden, welches besser für mich passt, denn sie funktionieren auf unterschiedliche Art und unter verschiedenen Bedingungen. Beide Bikes haben Dinge, die ich mag, ich muss mich für eins entscheiden. Aber ich bin auf beiden schnell!»

Ein schnelles Motorrad wird Di Giannantonio im Sprintrennen am Samstag und auch im Grand Prix am Sonntag brauchen. Derzeit liegt der Italiener in der WM-Wertung 16 Punkte hinter seinem Teamkollegen Franco Morbidelli. Dieser ist auf der Vorjahresspezifikation von Ducatis Desmosedici unterwegs.

Ergebnisse MotoGP Mugello, Zeittraining (20. Juni):

1. Maverick Vinales (E), KTM, 1:44,634 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,110 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,146

4. Alex Márquez (E), Ducati, +0,153

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,311

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,361

7. Alex Rins (E), Yamaha, +0,450

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,466

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,510

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,645

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,770

12. Enea Bastianini (I), KTM, +0,771

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,807

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,852

15. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,976

16. Joan Mir (E), Honda, +1,018

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,247

18. Brad Binder (ZA), KTM, +1,264

19. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,364

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,434

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,707

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,693

Ergebnisse MotoGP Mugello, FP1 (20. Juni):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1:46,199 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,000 sec

3. Brad Binder (ZA), KTM, +0,053 sec

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,094

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,387

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,416

7. Maverick Vinales (E), KTM, +0,449

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,452

9. Alex Marquez (E), Ducati, +0,507

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,657

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,699

12. Alex Rins (E), Yamaha, +0,716

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,754

14. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,775

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,850

16. Enea Bastianini (I), KTM, +1,076

17. Taka Nakagami (J), Honda, +1,093

18. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,124

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,244

20. Joan Mir (E), Honda, +1,619

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,689

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,899