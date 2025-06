Johann Zarco vor Mugello: Top-6 oder gleich nach vorn

Johann Zarco: Will auf der Kunden-Honda wieder an die Spitze

Aragon ist Vergangenheit für LCR-Honda-Pilot Johann Zarco. Warum es in Mugello für den Sechsten der WM-Tabelle besser laufen kann, und warum Toprak Razgatioglu auch der MotoGP seinen Stempel aufdrücken könnte.

Johann Zarco ist derzeit im WM-Klassement auf Rang 6 und damit der beste MotoGP-Pilot, der nicht auf einer Ducati sitzt. Seit fast einem Jahr ist der LCR-Pilot des Gesichtes des Aufschwungs bei Honda. Derzeit ist der Franzose 16 Punkte besser platziert als der nächstbeste Nicht-Ducati-Fahrer Marco Bezzecchi und scheint seit fast einem Jahr an den Rennwochenenden immer wieder etwas mehr aus seiner RC213V zu holen, als eigentlich in ihr steckt.

Das Rennwochenende in Aragon war der erste herbe Rückschlag für den 35-Jährigen in dieser Saison: Nur Rang 16 im Sprintrennen und ein Sturz nach acht Runden im Großen Preis am Sonntag.

Auf seine Voraussetzungen für das Event in Mugello hat das letzte Rennwochenende jedoch keine Auswirkungen auf Zarco: «Wir waren nicht bereit für Aragon, trotzdem wären sogar an einem so schlechten Wochenende ohne den Sturz am Sonntag die Top 10 möglich gewesen. Hier sind wir besser vorbereitet. Alles, was für Aragon nicht funktioniert hat, wird für diese Strecke hier genau richtig sein. Ich hoffe natürlich, dass mich das wieder näher an die Top 6, oder vielleicht sogar noch etwas weiter nach vorn, bringt.»

Angesprochen auf das aktuell dominierende Thema in der Königsklasse, den Wechsel vom Superbike-Zugpferd Toprak Razgatlioglu zu Pramac-Yamaha in die MotoGP, konnte der für Honda auch beim Langstreckenrennen in Suzuka auf einer antretenden Zarco eigene Erfahrungen nur eingeschränkt als Referenz heranziehen. Beim prestigeträchtigen 8-Stunden-Rennen tauscht Zarco seinerseits seine MotoGP-Rakete gegen ein Superbike - geht also für kurze Zeit den entgegengesetzten Schritt, der dem Champion der seriennahen Bikes nächste Saison bevorsteht.

Zarco: «Ich selbst habe keine Schwierigkeiten. Ich kenne Suzuka nur auf der CBR. Ich habe also beim Motorrad keine Referenz, von der ich mich umgewöhnen muss. Außerdem hilft mir meine Erfahrung dabei. Es gibt zwar Kleinigkeiten, an die ich mich in diesen Situationen anpassen muss, aber das geschieht in der Regel fast augenblicklich.»

Dies könne auch für den Türken gelten. Einzig das Verhalten der Reifen könne die Umgewöhnung verkomplizieren: «Toprak hat bislang nur Pirelli-Reifen verwendet. Der Michelin-Reifen in der MotoGP ist aber manchmal etwas widerspenstig - das könnte vielleicht zunächst eine Schwierigkeit werden. Aber er hat in der Superbike-Kategorie bereits bewiesen, dass er das Zeug hat, um sich auch in dieser Rennserie anzupassen.»

Er bringe die Fähigkeiten mit, auch in der MotoGP eine tragende Rolle zu spielen: «Ich bin neugierig auf ihn. Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, dass es schwierig für ihn wird, seinen jetzigen Fahrstil auf unseren jetzigen Motorrädern umzusetzen. Aber Toprak ist besser als andere - er wird sich anpassen können!»

In Mugello sind wieder vier Honda RC213V am Start. Statt Luca Marini, der nach seinem Suzuka-Test weiter aussetzen muss, kommt Testfahrer und Ex-Stammpilot Taka Nakagami auf der Castrol-Werks-Honda zum Einsatz.

WM-Stand nach 16 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 233 Punkte. 2. A. Marquez 201. 3. Bagnaia 140. 4. Morbidelli 115. 5. Di Giannantonio 99. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 79. 8. Acosta 76. 9. Aldeguer 73. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 31. 17. Rins 31. 18. Mir 27. 19. R. Fernandez 25. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 3. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 282 Punkte. 2. Honda 119. 3. KTM 106. 4. Aprilia 103. 5. Yamaha 89.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 373 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 274. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 214. 4. Red Bull KTM Factory Racing 111. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 90. 7. Aprilia Racing 87. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 83. 9. Trackhouse MotoGP Team 68. 10. Honda HRC Castrol Team 65. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 37.