Ai Ogura (Aprilia) lobt Gonzalez nach MotoGP-Test

MotoGP-Rookie Ai Ogura erhielt von den Ärzten grünes Licht für den Start in Mugello. Nach seiner Schienbeinverletzung wird er wieder auf seine Aprilia RS-GP steigen können. Von Manuel Gonzalez war er beeindruckt.

Ai Ogura (Aprilia) erhielt beim medizinischen Check am Donnerstag in Mugello die Freigabe für einen Start am kommenden Wochenende. Bei seinem heftigen Abflug im FP1 in Silverstone trug der Trackhouse-Pilot eine Verletzung am rechten Schienbein davon. Das Sprintrennen und den Grand Prix in Großbritannien musste er auslassen. Danach ließ sich der Japaner in Barcelona operieren, doch der Aragon-GP kam für ihn noch zu früh – auf Anraten der Ärzte ließ er diesen aus.

Was hat er zwischen Aragon und Mugello getan, um fit zu werden? «Nichts. Ich habe gegessen, geschlafen und mich ausgeruht», schmunzelte der Japaner. Hat er noch Schmerzen? «Es ist viel besser, als ich erwartet hatte. Ich habe keine Schmerzen und die Bewegungsfreiheit ist okay. Ich muss sehen, wie das Gefühl auf dem Motorrad ist, aber in meinem Alltag bin ich nicht eingeschränkt.»

Wie ist es ihm ergangen, als er Manuel Gonzalez beim Aragon-Test auf seiner Aprilia RS-GP sah? «Es war beeindruckend, seine Rundenzeiten waren sehr schnell. Ich hörte auch von anderen Leuten, dass er einen großartigen Job gemacht hat», lobte Ogura den Moto2-Piloten. «Für ihn war es ein sehr guter Test.»

Mugello ist eine schnelle und flüssige Strecke. Auf der 1,141 km langen Geraden hat KTM-Pilot Brad Binder 2023 mit 366,1 km/h den MotoGP-Topspeed-Rekord aufgestellt. Freut er sich auf die Rennen auf der spektakulären Strecke? «Ich bin kein großer Fan von hohen Geschwindigkeiten. Es wäre cool, wenn ich 330 km/h fahren würde, aber das Ganze ist mir zu viel. Ich weiß natürlich nicht, wie die anderen das sehen», lachte der Moto2-Weltmeister.

Mugello zählt nicht zu den Lieblingsstrecken von Ogura, ein dritter Platz aus dem Jahr 2022 ist sein bislang bestes Ergebnis. «Diese flüssigen Strecken mit vielen Highspeed-Kurven mag ich nicht», winkte er ab.

Am Donnerstag wurde in Mugello offiziell verlautbart, dass Sergio Garcia und das Moto2-MSI-Team getrennte Wege gehen. Garcia war letztes Jahr Oguras Teamkollege. Wie hat er die Nachricht aufgenommen? «Sorry, dass ich das sagen muss, aber das interessiert mich eigentlich nicht. Ich habe keinen Kontakt zu ihm, auch als wir zusammen im selben Team waren, hatten wir nicht viel Kontakt», winkte er ab.