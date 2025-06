Vinales: Ruinierte Morbidellis Fehler ein KTM-Podium?

KTM-Pilot Maverick Vinales befand sich im MotoGP-Rennen in Mugello auf Kurs zu einem möglichen Top-3-Ergebnis, als er von Franco Morbidelli abgeräumt wurde: Die Reaktion von Vinales fiel überraschend aus.

«Unterm Strich war es ein wirklich positives Wochenende», freute sich Maverick Vinales nach dem Italien-Grand-Prix in Mugello. Im Rennen kämpfte der Spanier um ein mögliches Podium, ging aber leer aus. Beim Kampf um die vierte Position geriet er mit VR46-Pilot Franco Morbidelli aneinander und stürzte. Nach dem Zwischenfall reagierte Vinales mit eindeutigen Gesten in Richtung Morbidelli, wirkte bei seiner Medienrunde aber schon deutlich entspannter.

Die Performance der KTM RC16 und der positive Trend stimmen Vinales zufrieden. «Wir sind dran! Das ist sehr wichtig. Wir sind gut unterwegs und kämpfen gegen die Ducatis – auf deren Strecke! Das ist ein wirklich gutes Zeichen», freute sich der MotoGP-Routinier, der vom reinen Speed der schnellste der vier KTM-Piloten war.

«Es war das erste Mal, dass ich in einem Rennen an der Spitze fuhr und dabei die Reifen schonen konnte. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich fuhr sehr sanft und achtete auf die Traktion. Das war ein guter Schritt», erklärte Vinales nach dem Rennwochenende in der Toskana.

Während seine KTM-Markenkollegen erneut zu kämpfen hatten, konnte sich Vinales vor seinem Ausfall realistische Chancen auf ein Podium ausrechnen. Vinales war der einzige Fahrer, der die schnellen Ducatis an der Spitze herausfordern konnte.

«In den Kurven, in denen man viel rollt, ist unser Motorrad stark. Zumindest in meinem Fall ist das so. In die Kurven, in die man tief hineinbremst, lenkt die Ducati besser ein, sobald man die Bremse löst. Dadurch können sie hohe Kurvengeschwindigkeiten fahren. Das sehen wir auch auf den Daten. Jetzt sind wir dank der modifizierten Verkleidung näher dran. Doch es gibt noch etwas Raum für Verbesserungen», analysierte Vinales.

Auf Morbidelli war er nicht mehr sauer. «Er kam nach dem Rennen zu mir und entschuldigte sich. Er meinte, dass er einen Fehler gemacht hat», schilderte Vinales, der nicht über die Art der Bestrafung – Morbidelli erhielt eine Long-Lap-Penalty – diskutieren wollte. «Es ist der Job der Stewards. Und sie haben sich entschieden und eine Strafe ausgesprochen. Ich bin weder dafür noch dagegen – ich bin neutral», so Vinales.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mugello © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marc Márquez und Pecco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Raul Fernandez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Alex Márquez, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Dass Morbidelli der Schuldige war, wurde nicht angezweifelt. «Ich lag komplett vorn, weil ich ihn überholte. Dann spürte ich den Schlag», beschrieb Vinales die Szene aus seiner Sicht. »Natürlich hätte ich das Motorrad aufgerichtet, wenn ich ein Rad neben mir gesehen hätte. Ich sah ihn aber nicht.»

Trotz des unverschuldeten Ausfalls in Mugello ließ sich Vinales nicht die gute Laune verderben. «Jetzt kommen wir zu Strecken, die uns gut liegen sollten. Wir müssen mit diesem Schwung weitermachen», betonte der KTM-Pilot.

Vinales weiß, dass er in Mugello das Potenzial hatte, um Dritter zu werden. Für melancholische Gedanken gibt es aber aktuell keinen Platz: «Wir haben keine Zeit, um zurückzublicken. Wir müssen schauen, was wir besser machen können, damit wir uns nicht in dieser Position befinden. Wenn man Erster oder Zweiter ist, dann geht man diesen Situationen aus dem Weg.»

Ergebnisse MotoGP Mugello, Rennen (22. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:09,214 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,942 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,136

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,081

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +9,329

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +16,866

7. Raul Fernandez (E), Aprilia, +18,526

8. Pedro Acosta (E), KTM, +19,349

9. Brad Binder (ZA), KTM, +19,377

10. Ai Ogura (J), Aprilia, + 21,943

11. Joan Mir (E), Honda, +22,877

12. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +25,578

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +26,123

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +26,130

15. Alex Rins (E), Yamaha, +28,155

16. Taka Nakagami (J), Honda, +33,110

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +40,900

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +1:10,075



– Jack Miller (AUS), Yamaha

– Maverick Vinales (E), KTM

– Johann Zarco (F), Honda

– Enea Bastianini (I), KTM

WM-Stand nach 18 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 270 Punkte. 2. A. Marquez 230. 3. Bagnaia 160. 4. Morbidelli 128. 5. Di Giannantonio 120. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 94. 8. Acosta 84. 9. Aldeguer 78. 10. Quartararo 61. 11. Vinales 54. 12. Ogura 49. 13. Binder 42. 14. Marini 38. 15. R. Fernandez 36. 16. Bastianini 35. 17. Mir 32. 18. Rins 32. 19. Miller 31. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 319 Punkte. 2. Honda 124. 3. KTM 120. 4. Aprilia 118. 5. Yamaha 92.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 308. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 248. 4. Red Bull KTM Factory Racing 126. 5. Aprilia Racing 102. 6. LCR Honda 97. 7. Monster Energy Yamaha 93. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 89. 9. Trackhouse MotoGP Team 85. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 40.