Joan Mir (11.): Honda mangelt es an Beschleunigung

Im MotoGP-Rennen in Mugello war Joan Mir bester Pilot auf einem nicht europäischen Bike. Vor allem auf der langen Geraden verlor er die meiste Zeit. In Assen hofft er auf neue Teile für die Honda RC213V.

Joan Mir konnte beim Italien-GP in Mugello mit einem elften Rang im Hauptrennen das Beste aus einem schwierigen Wochenende machen – und war damit bester Fahrer auf einem japanischen Bike. Im Sprint blieb der Honda-Werksfahrer zwar ohne Punkte, doch der Spanier sah im Grand Prix immerhin die Zielflagge – mit fast 23 Sekunden Rückstand auf Sieger Marc Marquez (Ducati).

Schon am Freitag hatte Mir wenig Illusionen über seine Chancen: «Ich sagte am Freitag, dass das Wochenende hart werden würde – und ich hatte recht», resümierte der Spanier. Tatsächlich war der Mugello-GP für Mir vor allem ein großer Test. «Ich habe große Änderungen gemacht zwischen dem Sprint am Samstag und dem Rennen am Sonntag – im Sprint hatte ich einen komplett anderen Schwingen-Typ montiert», schilderte der Spanier. «Heute bin ich mit etwas gefahren, das ich schon am Freitag kannte. Mehr als alles andere ging es darum, das Richtige zu verstehen – für mich und die Ingenieure.»

Trotz 22,877 Sekunden Rückstand auf Sieger Marc Marquez fand Mir lobende Worte für seine Crew: «Mit dem, was wir hatten, haben wir ein solides Rennen abgeliefert. Das Team hat einen tollen Job gemacht», so der 27-Jährige. Dass er aus der sechsten Startreihe ins Rennen gehen musste, war dabei keine Hilfe.

Was dem Honda-Piloten besonders Sorgen bereitete, war die mangelnde Performance in den schnellen Passagen. «Auf der Geraden verlieren wir pro Runde fast drei Zehntel – das ist viel», erklärte Mir. Dass er dennoch als Elfter ins Ziel kam, ist auch der Konstanz geschuldet: «Im schlimmstmöglichen Szenario haben wir das Rennen beendet – das ist nicht schlecht.»

Beim Blick nach vorne richtete sich sein Fokus schon auf den anstehenden Assen-GP, wo er hofft, dass Honda neue Teile bringen wird. Das Hauptproblem lag in Mugello an anderer Stelle: Fehlendem Grip am Hinterrad, welches beim Beschleunigen stark durchdrehte.

Takaaki Nakagami, der als Test- und Ersatzpilot für Luca Marini unterwegs war, sei keine direkte Hilfe gewesen. «Taka hat sich am Wochenende voll auf seine eigene Performance konzentriert. Er war nicht in der Rolle eines Testfahrers – und das war auch richtig so», meinte Mir nüchtern, der in der WM-Tabelle punktgleich mit Alex-Rins (Yamaha) auf Rang 17 liegt.

Ergebnisse MotoGP Mugello, Rennen (22. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:09,214 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,942 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,136

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,081

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +9,329

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +16,866

7. Raul Fernandez (E), Aprilia, +18,526

8. Pedro Acosta (E), KTM, +19,349

9. Brad Binder (ZA), KTM, +19,377

10. Ai Ogura (J), Aprilia, + 21,943

11. Joan Mir (E), Honda, +22,877

12. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +25,578

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +26,123

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +26,130

15. Alex Rins (E), Yamaha, +28,155

16. Taka Nakagami (J), Honda, +33,110

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +40,900

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +1:10,075



– Jack Miller (AUS), Yamaha

– Maverick Vinales (E), KTM

– Johann Zarco (F), Honda

– Enea Bastianini (I), KTM



WM-Stand nach 18 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 270 Punkte. 2. A. Marquez 230. 3. Bagnaia 160. 4. Morbidelli 128. 5. Di Giannantonio 120. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 94. 8. Acosta 84. 9. Aldeguer 78. 10. Quartararo 61. 11. Vinales 54. 12. Ogura 49. 13. Binder 42. 14. Marini 38. 15. R. Fernandez 36. 16. Bastianini 35. 17. Mir 32. 18. Rins 32. 19. Miller 31. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 319 Punkte. 2. Honda 124. 3. KTM 120. 4. Aprilia 118. 5. Yamaha 92.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 308. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 248. 4. Red Bull KTM Factory Racing 126. 5. Aprilia Racing 102. 6. LCR Honda 97. 7. Monster Energy Yamaha 93. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 89. 9. Trackhouse MotoGP Team 85. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 40.