Analyse MotoGP in Mugello: Viel Jubel und Drama

Marc Marquez (Ducati) war in Mugello eine Klasse für sich. Im Grand Prix sahen wir zwischen ihm und Pecco Bagnaia das bislang beste Duell in der MotoGP-Saison 2025. SPEEDWEEK.com fasst die Ereignisse zusammen.

Marc Marquez drückte dem Italien-GP seinen Stempel auf – er gewann sowohl das Sprintrennen als auch den Grand Prix. In der Gesamtwertung liegt MM93, der in Mugello seinen 93. GP-Sieg feierte, mittlerweile 40 Punkte vor seinem Bruder Alex. Pecco Bagnaia hat bereits 110 Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen. Im Hauptrennen lieferten sich die Ducati-Werksfahrer ein spannendes Duell um die Führung. Jedes Mal, wenn Bagnaia an Marquez vorbeizog, jubelten die italienischen Fans – die Stimmung war hervorragend! Am Ende musste sich der zweifache MotoGP-Weltmeister geschlagen geben und mit Platz 4 begnügen.

SPEEDWEEK.com erklärt, welche fünf Faktoren im Rennen entscheidend waren.

1. Die Ohnmacht von Pecco Bagnaia. Der Italiener ging mit der Entschlossenheit ins Rennen, sich den Marquez-Brüdern zu stellen. In den ersten Runden sahen wir einen sehr aggressiv fahrenden Pecco – so kämpferisch hatte man ihn in der Saison 2025 noch nicht gesehen. Am Ende war das Ergebnis das gleiche wie immer. Es war sogar noch frustrierender als sonst, denn auf «seiner Strecke» verlor er auch noch den dritten Platz hinter den Marquez-Brüdern. Dieser wurde ihm von VR46-Fahrer Fabio Di Giannantonio weggeschnappt. Sein Blick nach dem Rennen sprach Bände.

2. Die instabile Front der Ducati von Bagnaia. Pecco beklagt sich seit Beginn der Saison über mangelndes Vertrauen in den Vorderreifen. Eine Situation, die in Mugello besonders deutlich wurde, wo sein Motorrad beim starken Anbremsen am Ende der langen Start-Ziel-Geraden von allen Ducati am instabilsten war. Das Problem ist real, und wie Bagnaia selbst nach dem Rennen erklärte, niemand erklärt ihm warum. «Alle bei Ducati arbeiten daran, alle, aber sie finden keine Antwort.»

3. Das Management des Hinterreifens. Es war kein Geheimnis: Bei Asphalttemperaturen von fast 50 Grad Celsius verlor der Hinterreifen – alle Fahrer waren mit der weichen Mischung gestartet – ab Runde 13 oder 14 deutlich an Performance. Diejenigen, die ihn in der ersten Rennhälfte schonend behandelten, hatten einen Vorteil gegenüber denen, die dies nicht getan hatten. Di Giannantonio, der in der letzten Runde Bagnaia überholte und als Dritter ins Ziel kam, war einer von denen, die ein gutes Reifenmanagement hatten.

4. Der Sturz von Maverick Vinales. Er hatte den Start hingelegt, den er sich am Samstag gewünscht hatte, und kam als Vierter in die erste Kurve. Nach den ersten Rangeleien stabilisierte er sich auf dem fünften Platz hinter Morbidelli. Als Maverick zum Angriff überging und den italienischen Fahrer überholte, rammte er ihn in der ersten S-Kurve, worauf «Top Gun» abflog. Schade, denn so wie das Rennen danach verlief, wäre ein Podestsplatz durchaus möglich gewesen. Morbidelli wurde eine Long-lap-Strafe aufgebrummt. Da er diese nicht ordnungsgemäß durchführte, durfte er diese wenig später noch einmal absolvieren.

5. Die falsche Entscheidung von Pedro Acosta. In den Schlüsselmomenten des Sprintrennens stellten wir die Entscheidung von Acosta und Binder, im Gegensatz zum Rest des Feldes einen harten Vorderreifen zu montieren, in Frage. Im Grand Prix am Sonntag war der spanische Fahrer der Einzige, der an dieser Entscheidung festhielt; nach dem Rennen gab er zu, dass es nicht die beste Wahl gewesen sei. «Solange die Sonne schien, hat es funktioniert, aber als es bewölkt wurde, hat es nicht mehr funktioniert», lautete seine Erklärung. Markenkollege Vinales, der vorne auf die weiche Option gesetzt hatte, lag sogar auf Platz 4, bevor er von Morbidelli zu Fall gebracht wurde.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mugello © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marc Márquez und Pecco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Raul Fernandez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Alex Márquez, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Mugello, Rennen (22. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:09,214 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,942 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,136

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,081

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +9,329

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +16,866

7. Raul Fernandez (E), Aprilia, +18,526

8. Pedro Acosta (E), KTM, +19,349

9. Brad Binder (ZA), KTM, +19,377

10. Ai Ogura (J), Aprilia, + 21,943

11. Joan Mir (E), Honda, +22,877

12. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +25,578

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +26,123

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +26,130

15. Alex Rins (E), Yamaha, +28,155

16. Taka Nakagami (J), Honda, +33,110

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +40,900

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +1:10,075



– Jack Miller (AUS), Yamaha

– Maverick Vinales (E), KTM

– Johann Zarco (F), Honda

– Enea Bastianini (I), KTM



WM-Stand nach 18 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 270 Punkte. 2. A. Marquez 230. 3. Bagnaia 160. 4. Morbidelli 128. 5. Di Giannantonio 120. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 94. 8. Acosta 84. 9. Aldeguer 78. 10. Quartararo 61. 11. Vinales 54. 12. Ogura 49. 13. Binder 42. 14. Marini 38. 15. R. Fernandez 36. 16. Bastianini 35. 17. Mir 32. 18. Rins 32. 19. Miller 31. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 319 Punkte. 2. Honda 124. 3. KTM 120. 4. Aprilia 118. 5. Yamaha 92.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 308. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 248. 4. Red Bull KTM Factory Racing 126. 5. Aprilia Racing 102. 6. LCR Honda 97. 7. Monster Energy Yamaha 93. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 89. 9. Trackhouse MotoGP Team 85. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 40.