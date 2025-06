70 Jahre Yamaha Motor: Sonderlackierung beim Assen-GP

Yamaha enthüllte vor dem Großen Preis der Niederlande eine spezielle Lackierung, um am MotoGP-Wochenende in Assen ein rundes Jubiläum zu feiern. Alle vier M1 werden am Sonntag in ikonischen Farben gehalten sein.

Yamaha Motor feiert an diesem Wochenende in Assen sein 70-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass werden die Fahrer des MotoGP-Werksteams, Fabio Quartararo und Alex Rins, und auch die Pramac-Piloten Jack Miller und Miguel Oliveira beim Grand Prix am Sonntag mit einer Sonderlackierung an den Start gehen. Die vier Yamaha M1 werden in den ikonischen roten und weißen Farben der YZF-R7 von 1999 lackiert sein. Auch die Fahrer werden in dem historischen Outfit gekleidet sein. Inspiration dafür war Noriyuki Hagas Ausrüstung aus dem Jahr 1999, als er in der Superbike-WM auf einer YZF-R7 OW02 fuhr. Im Jahr 2000 wurde der Japaner auf der R7 Vize-Weltmeister.

Die Farben wurden am Donnerstagabend auf dem TT Circuit in Assen offiziell vorgestellt. «Der 1. Juli, bekannt als ‘Yamaha Day’, markiert die Gründung von Yamaha Motor – ein Moment, den wir jedes Jahr mit Stolz feiern. In diesem Jahr hat dieser Tag eine noch größere Bedeutung, da wir das 70-jährige Jubiläum von Yamaha feiern, einen bemerkenswerten Meilenstein in unserer Geschichte der technischen Exzellenz und des Motorsports», betonte Paolo Pavesio, Geschäftsführer von Yamaha Motor Racing. «In diesen sieben Jahrzehnten hat Yamaha zahlreiche Erfolge auf allen Ebenen des Rennsports gefeiert. Allein in der Motorrad-Weltmeisterschaft hat Yamaha 39 Fahrertitel, 37 Konstrukteurstitel und 7 Teamtitel gewonnen – ein Beweis für unsere anhaltende Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft auf der Weltbühne. Über die Trophäen und Titel hinaus ist Yamahas herausragendstes Merkmal jedoch seine unerschütterliche Leidenschaft für den Rennsport und seine ‘Spirit of Challenge’-Einstellung.

Pavesio weiter: «Zum Auftakt dieser Feierlichkeiten zu Yamahas Rennsporttradition hat das Unternehmen den Grand Prix der Niederlande als Bühne für eine besondere Hommage seiner beiden MotoGP-Teams ausgewählt. Im Rahmen unserer weltweiten Feierlichkeiten zum 70-jährigen Jubiläum werden beide Teams mit einmaligen Lackierungen an den Start gehen, die eine Hommage an ein legendäres Kapitel in der Geschichte von Yamaha darstellen. Dieses Design zum 70-jährigen Jubiläum ist von der YZF-R7 aus dem Jahr 1999 inspiriert – einer Maschine, die die Fantasie von Fans weltweit beflügelt hat. Diese Jubiläumslackierung würdigt nicht nur einen bedeutenden Moment in der Geschichte von Yamaha, sondern bietet den Fans auch etwas ganz Besonderes, auf das sie sich diesen Sonntag in Assen freuen können.»

Fabio Quartararo ist von der einzigartigen Lackierung angetan: «Die spezielle Farbgebung ist schön und ich denke, sie wird dieses Grand-Prix-Wochenende noch unvergesslicher machen. Das sorgt für zusätzliche Spannung.»

Auch Teamkollege Alex Rins freut sich darauf, am Sonntag mit den Jubiläums-Farben beim Grand Prix anzutreten: «Dieser GP ist ein besonderer Anlass für Yamaha, und eine neue Lackierung ist immer schön! Wir haben wieder alles gegeben, um die Lederkombis, Stiefel, Handschuhe und Helme auf die Lackierung abzustimmen, und mir gefällt das Gesamtbild sehr gut! Ich hoffe, dass es auch den Fans gefällt.»