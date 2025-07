Steil: Moto2-Sieger Moreira schon 2026 in der MotoGP?

Ab 2026 soll die MotoGP für Jahre in Brasilien am Start sein

Nach zuletzt bemerkenswerten Auftritten und dem ersten Moto2-Sieg von Diogo Moreira bei der Dutch TT wird der Brasilianer längst auch mit der MotoGP in Verbindung gebracht. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg.

Nach der zweiten Pole-Position in Folge ließ Brasiliens große Rennsport-Hoffnung am letzten Wochenende auch im Rennen Taten folgen. Mit einer bemerkenswerten Leistung kämpfte der 21-jährige Diogo Moreira Routinier Aron Canet nieder.

Es war der erste Sieg überhaupt eines Brasilianers in der Moto2. Moreira, der in den letzten sechs Rennen nie schlechter als auf Platz 4 über die Ziellinie kam, verbesserte sich in der WM-Tabelle auf Rang 3. Hält der Trend an, dürfen sich die Fans der mittleren Kategorie auf einen kurzweiligen WM-Dreikampf mit Canet und Tabellenführer Manuel Gonzalez freuen.

Während und nach dem Assen-Triumph schossen wenig überraschend etliche Nachrichten in den Rennhimmel, in denen der Brasilianer schon jetzt als Fixstarter der MotoGP ausgerufen wurde. Bereits in der kommenden Saison könnte Diogo Moreira in der Königsklasse am Start stehen, so die These einiger Motorsport-Berichterstatter – die sich besonders auf einen Umstand stützt.

2026 kehrt die MotoGP mit allen Rennklassen zurück in das motorsportbegeisterte Brasilien. Ende März soll auf der sanierten Piste von Goiania die Rückkehr der Motorrad-Weltmeisterschaft gefeiert werden. Aus Sicht der Vermarktung käme MotoGP-Pilot Moreira sehr willkommen, so viel ist klar.

Nicht zu vergessen ist allerdings, dass die möglichen Optionen für einen Schnellaufstieg Moreiras stark eingeschränkt sind. Lediglich 4 der 22 Fahrerverträge stehen offiziell zur Debatte.

Diogo Moreira wurde mit Yamaha und Pramac Racing in Verbindung gebracht. Dort fahren Jack Miller und Miguel Oliveira. Millers Vertrag läuft Ende 2025 aus, Oliveiras Vereinbarung ist mit einer Leistungsklausel versehen. Da Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu 2026 zu Pramac stoßen wird, muss einer der aktuellen Piloten gehen – oder beide –, so die verbreitete Annahme.

Vom Duo Razgatlioglu/Moreira bei Pramac Yamaha darf durchaus geträumt werden. Realistischer wäre die Konstellation, wenn überhaupt, mit einem Jahr Verzögerung. Im Zuge der Neuaufstellung legte Yamaha beim Satellitenteam Pramac viel Wert darauf, den Neustart mit Entwicklungsbedarf mit routinierten Piloten anzugehen. Dass Yamaha trotz einer bereits heute offiziellen Unterstützung für Moreira über Yamaha Brasilien diese Strategie nach nur einem Jahr über Bord wirft und auf zwei Rookies umstellt, darf angezweifelt werden.

Doch nicht nur Yamaha wurde als mögliche erste Adresse für den Moto2-Piloten genannt. Auch VR46 Racing käme für Moreira in Frage, da auch der Vertrag mit Halbbrasilianer Franco Morbidelli ausläuft. «Morbido» hat den Ernst der Lage längst erkannt. Aktuell liegt er auf einem starken vierten WM-Rang und hat als Kadett der VR46-Akademie einen WM-Titel, einen Vize-MotoGP-Titel und 11 GP-Siege vorzuweisen.

Bei allem Respekt für die jüngsten Leistungen von Diogo Moreira – die Liste an Erfolgen ist noch kurz. Zwei GP-Siege (2023 gewann Moreira ein Moto3-Rennen) dokumentieren außergewöhnliches Talent, stellen aber auch einem Brasilianer noch keinen Freifahrschein ins MotoGP-Fahrerlager aus.

Wir erinnern uns an Joe Roberts. Der smarte Kalifornier galt vor 12 Monaten als heißer Anwärter auf einen MotoGP-Platz, auch weil der zweifache Moto2-Sieger als Repräsentant des nicht weniger wichtigen US-Markts gut ins Bild gepasst hätte.

Dass der erst 21-jährige Italtrans-Racer Moreira großes Potenzial hat, um nach Alex Barros wieder als MotoGP-Held der Brasilianer in Aktion zu treten, steht außer Frage. Wahrscheinlicher ist allerdings ein Wechsel zur Saison 2027. Ende 2026 laufen die Verträge der aktuellen MotoGP-Elite aus und mit der neuen 850er-Ära werden Moto2-Piloten noch stärker als heute in den Fokus geraten.

Nicht zu vergessen: Der Vertrag der MotoGP mit den neuen Ausrichtern des Brasilien-GP läuft bis 2031. Genug Zeit für Diogo Moreira.