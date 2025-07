MotoGP auf dem Sachsenring: Programmstart am 9. Juli

Der Countdown für den Großen Preis von Deutschland läuft. Die MotoGP-Asse werden am kommenden Wochenende auf dem Sachsenring um Siege kämpfen. Das umfangreiche Programm neben der Piste startet bereits am Mittwoch.

Mit dem «Liqui Moly Grand Prix of Germany» steht auf dem Sachsenring vom 11. bis 13. Juli eines der größten Motorsport-Events des Jahres auf dem Programm. Die Veranstaltung hat Kult-Status, sie ist zudem die größte deutsche Einzel-Sportveranstaltung. Im Vorjahr kamen 252.826 Fans an den Sachsenring.

Fünf Tage lang wird auf dem Sachsenring ein PS-Fest gefeiert. Den Auftakt macht am Mittwoch bereits der Charity Run. Dort kommen die gesamten Einnahmen gemeinnützige Zwecken zugute. Weiter geht es am Donnerstag, wenn die Besucher am Nachmittag beim Pitwalk den Crews und ihren Helden bei der Arbeit in der Boxengasse über die Schultern schauen können.

Beim MotoGP Hero Walk stehen ebenfalls die Fahrer im Mittelpunkt: Am Samstagmittag präsentieren sich die Piloten der Moto2- und Moto3-Klasse in der Karthallee. Am Sonntagvormittag – direkt im Anschluss an die Fahrerparade – kommen die MotoGP-Fahrer zum Hero Walk auf dem roten Teppich mit Selfie- und Autogramm-Gelegenheit in der Karthalle vorbei.

Ein traditioneller Party-Hotspot ist die Karthalle auch an den Abenden: Am Freitagabend heizt unter anderem die Band «Rockpirat» ein, am Samstag sorgt «MerQury – Queen Tribute Show» für Stimmung. Dazu gibt es für die Fans in der Karthalle am Samstagabend traditionell die Fahrer-Präsentation als eines der Highlights im Programm. Übrigens: Vor der beeindruckenden Kulisse der Tribüne T2 findet am Samstagnachmittag auch wieder die Siegerehrung des MotoGP-Sprintrennens statt. Als Rahmenklassen fahren diesmal die Red Bull Rookies und der Northern Talent Cup (NTC).

Dazu gibt es auf dem Areal weitere Schauplätze: Im Fahrerlager 3 bietet zum Beispiel der Red Bull Rennzirkus den Fans drei Tage lang ein spektakuläres Programm – mit Stunt-Shows, Autogrammstunden, einer Ausstellung erfolgreicher Red-Bull-Motorräder und -Rennfahrzeuge sowie einer Hall of Fame. Geöffnet ist der Red Bull Rennzirkus am Freitag von 10 bis 19 Uhr, am Samstag von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr. Am Sonntagmittag ist zwischen den Rennen der Moto2- und der MotoGP-Klasse eine Stuntshow geplant. Eine Flugshow rundet das actiongeladene Programm ab.

Einige Ticket-Kategorien sind auf dem Sachsenring bereits vergriffen – Tribünenplätze sind aber weiterhin in mehreren verschiedenen Bereichen erhältlich. Kinder unter 14 Jahren haben in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenlosen Zugang in die Stehplatz-Bereiche.

Neu ist 2025: Das Kinderticket kann für nur fünf Euro als hübsches Souvenir und mit Notfallkontakt-Funktion aufgewertet werden. Karten gibt es ab 39 Euro online unter adac.de/motogp, telefonisch unter der Hotline 03723/8099111 oder per E-Mail an info@sachsenring-event.de.