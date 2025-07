Two Wheels for Life: Charity-Rekord beim TT-Jubiläum

Beim Jubiläumsrennen in Assen zeigte sich nicht nur die Rennstrecke in Bestform, sondern auch die MotoGP-Community: Two Wheels for Life sammelte im Rahmen der Dutch TT 2025 beeindruckende 63.000 Euro.

Am zurückliegenden Wochenende wurde beim Grand Prix der Niederlande in Assen ein Jahrhundert Motorradsport-Geschichte gebührend gefeiert – doch neben dem sportlichen Geschehen auf der Strecke sorgte vor allem die Wohltätigkeitsorganisation Two Wheels for Life für Gänsehautmomente.

Mit einem Rekorderlös von 63.000 Euro wurde eindrucksvoll gezeigt, wie stark die MotoGP-Community zusammenhält, wenn es um den guten Zweck geht.

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des TT Circuit Assen organisierte die offizielle MotoGP-Charity ein besonderes Programm. Im Mittelpunkt standen drei zentrale Events: der MotoGP Experience Day sowie zwei Live-Auktionen am Donnerstag und Samstag.

Besonders der Experience Day zog hunderte Fans an, die für exklusive Einblicke ins MotoGP-Paddock, Pit Lane Walks und eine Sonderauktion tief in die Tasche griffen. Allein durch den Ticketverkauf kamen beeindruckende 35.300 Euro zusammen.

Auf der Bühne von Motul wurde bei den Auktionen fleißig geboten – ob auf signierte Memorabilia oder einmalige Erlebnisse rund um die Königsklasse des Motorradsports. Die Begeisterung war spürbar, das Engagement groß: «Wir sind überwältigt von der Unterstützung der MotoGP-Community», so Andrea Coleman, CEO von Two Wheels for Life.

«Diese Partnerschaft und die gezeigte Großzügigkeit beschleunigen unsere Mission, Leben zu retten, indem wir den Zugang zu medizinischer Versorgung in abgelegenen Regionen Afrikas verbessern.»

Der Erfolg in Assen ist ein weiterer Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen der MotoGP, dem TT Circuit und der Charity. Mit Blick auf die kommenden Events blickt Two Wheels for Life optimistisch in die Zukunft – mit dem Ziel, aus Leidenschaft für den Motorsport echte Hilfe zu leisten.