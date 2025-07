Radprofi Espargaro: Platz 87 bei Debüt in Österreich

MotoGP-Testfahrer Aleix Espargaro absolvierte am Mittwoch seine erste Etappe als Rennradprofi im Rahmen der «Tour of Austria» in Oberösterreich – der 35-jährige Spanier kam mit 13 Minuten Rückstand ins Ziel.

Für Honda-MotoGP-Tester Aleix Espargaro hat sich am Mittwoch ein lang gehegter Wunsch erfüllt. Der 35-jährige Katalane mit Wohnsitz Andorra bestritt für das Zweier-Team von Lidl Trek in Österreich sein erstes Straßen-Profi-Rennen, das im Rahmen der ersten Etappe der «Tour of Austria» über die Bühne ging. Gefahren wurde eine Rundstrecke über 168 Kilometer rund um Steyr in Oberösterreich. «Ich bin bereit zu leiden», so die offene Ansage des Katalane vor dem offiellen Beginn eines neuen Karriereabschnitts.

Der Spanier konnte sich auf dem Teilstück über teils hügeliges Gelände durch das Krems- und Steyr-Tal im Hauptfeld halten. Vorne fuhr eine Spitzengruppe mit sieben Fahrern. Kurz vor dem Ziel riss das Feld am Porscheberg – der steilsten Stelle der Etappe – nochmals weiter auseinander – es bildeten sich mehrere Gruppen. Vorne konnte sich eine Spitzengruppe mit sechs Fahrern absetzen, die Vorsprung im Bereich von zwei Minuten aufwies.

Der Tagessieg ging in Steyr dann an den österreichischen Lokalmatador Felix Großschartner (Team UAE) mit fünf Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Rafael Majca und dem Iren Archie Ryan. Espargaro wurde nach genau vier Stunden Fahrzeit im Ziel auf Rang 87 gewertet – 13 Minuten und 33 Sekunden fehlten dem dreifachen MotoGP-Sieger auf den Sieger Großschartner.

Bester Fahrer aus Espargaros Lidl Trek-Team war der Deutsche Lennard Kämna als Sechster. 135 Fahrer waren am Mittwoch in Steyr ins Rennen gegangen. Am Dienstag steht bei der Tour of Austria eine Etappe von Bischofshofen in Salzburg nach St. Johann Alpendorf über 142 Kilometer auf dem Programm.