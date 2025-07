MotoGP auf dem Sachsenring: Alle Infos für Besucher

Auf dem Sachsenring findet am kommenden Wochenende wieder ein MotoGP-Spektakel statt. Das Verkehrskonzept rund um die Piste in Oberlungwitz ist ausgeklügelt – auch Fahrräder können sicher verwahrt werden.

Die Motorrad-WM kommt am Wochenende zum 32. Mal an den Sachsenring. Der längst ausverkaufte Charity-Lauf um die Rennstrecke läutet das Wochenende am Mittwochabend ein. Die Vorbereitungen laufen bereits seit Monaten. Auch das Verkehrskonzept ist ausgeklügelt.

Wichtig: Fans, die ihre Anreise aus dem Süden, Osten oder Norden des Landes absolvieren, können kostenlos auf den Parkplatz P12 über die Autobahn A72 anfahren. Über die Ausfahrt Stollberg-Nord und die Bundesstraße B180 ist eine direkte Anfahrt des Parkplatzes möglich. Zuschauer aus westlicher Richtung können die Ausfahrt Wüstenbrand auf der Autobahn A4 nutzen. Der Parkplatz P12 ist etwa drei Kilometer vom Areal der Rennstrecke entfernt, ab 5 Uhr morgens verkehren von dort regelmäßig Shuttlebusse zur Rennstrecke.

In der Nähe der Rennstrecke gibt es den Sonderparkplatz P11 sowie den Parkplatz P10, der zum Campen geeignet ist. Auf P11 und P12 ist das Übernachten untersagt. Anfahrtspläne gibt es auch online über die Webseite www.adac.de/motogp – dort ist auch der Tribünenplan verfügbar. Auch ein Plan zum Shuttleverkehr ist unter www.adac-motorsport.de/motogp-sachsenring/zeitplan abrufbar.

Für die Camper gibt es wie immer den legendären Platz auf dem Ankerberg – Infos hierzu unter www.ankerberg-festival.de. Die Übersicht zum Event-Programm gibt es unter www.adac.de/motogp.

Erstmals gibt es am Sachsenring auch zwei kostenfreie Fahrradparkplätze: Fahrräder können am Parkplatz P11 oder an der Goldbachstraße bei den Tageskassen abgestellt werden. Das Fundbüro befindet sich in der Wüstenbrander Straße 8 – es ist per Telefon unter 03723/4411030 erreichbar und durchgängig besetzt.

Während des Grand-Prix-Wochenendes stehen den Motorradfahrern Stellflächen auf dem offiziellen Parkplatz P3 am Autohaus Schmidt zur Verfügung. Die Adresse dort lautet: Am Sachsenring 1, 09337 Bernsdorf. Dieser Bereich befindet sich günstig gelegen direkt an der B180 und mit Zugang zum Sachsenring gegenüber. Parktickets dafür sind im Vorverkauf und vor Ort erhältlich.

Wieder im Angebot ist der beliebte GP-Guide, der in kompakter Form alle notwendigen Informationen rund um den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland zusammenfasst. Online ist er kostenlos erhältlich, an der Rennstrecke kostet er 5 Euro.

Um die Renn-Fans sorgen sich 50 Sanitäter und Notärzte sowie die Rennapotheke. Die Rennapotheke (Pharmacy) befindet sich auf der Gewerbegebietsstraße, hinter der Tribüne T8, in der Nähe von Fahrerlager 3. Zusätzlich sollten sich die Zuschauer auf die bevorstehenden Wetterbedingungen einstellen (Cap, Sonnencreme, Sonnenbrille etc.). Das Mitbringen von 1,5 Litern alkoholfreier Getränke pro Person in PET-Flaschen ist erlaubt.

Für die Veranstalter ist auch wichtig, dass sauber und mit Bedacht gefeiert wird. Das bedeutet: Es geht darum, die Umwelt zu schützen, sozial zu handeln und gemeinsam achtsam zu feiern. Zuschauer sollen mithelfen, die bereitgestellten Abfallbehälter zu nutzen und so möglichst zur Sauberkeit beizutragen.

Wichtige Infos gibt es auch über die MotoGP Circuit App. Diese wurde speziell für Fans an der Strecke eines jeden Grands Prix entwickelt und bietet alle wichtigen Informationen rund um den Grand Prix. Die App enthält ein kostenloses Live Timing, alle wichtigen Termine, Strecken-Infos, das offizielle Programmheft, die wichtigsten News und vieles mehr. Die MotoGP Circuit App kann kostenlos im App Store oder dem Google Play Store heruntergeladen.

Sachsenring-Fans haben bei den Tageskassen neben dem Haupteingang Goldbachstraße und am Parkplatz P11 die Möglichkeit, gegen eine Gebühr von 5 Euro pro Ticket ihre Papiertickets in Plastiktickets umzutauschen. Die Tickets können am Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr, am Freitag und Samstag von 6 bis 18 Uhr und am Sonntag von 6 bis 14 Uhr umgetauscht werden. Für Rückfragen zu Tickets oder für den Kauf von Tickets für Rollstuhlfahrer oder Personen mit Behinderung ist ein Servicepunkt am Haupteingang an der Goldbachstraße eingerichtet.