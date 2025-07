Chantra: Kein Ersatz in Sachsen, Brünn mit Nakagami

Somkiat Chantra hat die Operation an seinem rechten Knie gut überstanden. Für das MotoGP-Wochenende auf dem Sachsenring hat sein LCR-Team keinen Ersatz nominiert, in Brünn springt Honda-Testfahrer Nakagami ein.

Honda-Pilot Somkiat Chantra wurde am 8. Juli im Dexeus-Krankenhaus in Barcelona von Dr. Joan Carles Monllau erfolgreich am rechten Knie operiert. Bei einem Trainingssturz auf einer Offroad-Strecke vor einer Woche hatte sich der Thailänder eine Seitenbandverletzung zugezogen.

Dass Chantra für die beiden letzten Grands Prix vor der Sommerpause in Deutschland und Tschechien ausfallen wird, hat sein LCR-Team am letzten Freitag im Zuge der offiziellen Bestätigung zu seiner Verletzung bekanntgegeben. Deshalb muss LCR für den Deutschland-GP auch keinen Ersatzfahrer nominieren – binnen 10 Tagen musste aber ein Name als Ersatz für den Tschechien-GP genannt werden.

Nun wurde bestätigt, dass es auf dem Sachsenring am kommenden Wochenende keinen Ersatz für den verletzten Rookie geben wird. In Brünn wird hingegen Honda-Testfahrer Takaaki Nakagami für Chantra an die Stummel der RC213V greifen. Der Japaner steuerte die MotoGP-Honda zuletzt in Mugello, als Ersatz für Luca Marini, der am Sachsenring wieder dabei sein wird.

Wann genau Chantra zurückkehren wird, ist noch unklar und hängt vom Heilungsverlauf ab. Der erste Grand Prix nach der Sommerpause findet vom 15. bis 17. August auf dem Red Bull Ring in Österreich statt.

WM-Stand nach 20 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 307 Punkte. 2. A. Marquez 239. 3. Bagnaia 181. 4. Morbidelli 139. 5. Di Giannantonio 136. 6. Bezzecchi 121. 7. Zarco 101. 8. Acosta 98. 9. Aldeguer 81. 10. Vinales 69. 11. Quartararo 67. 12. Ogura 49. 13. Binder 47. 14. Fernandez 44. 15. Bastianini 42. 16. Marini 38. 17. Rins 35. 18. Miller 33. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 356 Punkte. 2. Aprilia 145. 3. KTM 137. 4. Honda 128. 5. Yamaha 98.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 488 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 320. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 275. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Aprilia Racing 129. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 7. LCR Honda 102. 8. Monster Energy Yamaha 102. 9. Trackhouse MotoGP Team 93. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 42.