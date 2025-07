Brad Binder: Erste Aufgabe – nicht schwindlig werden!

KTM-Veteran Brad Binder geht mit guten Gedanken und einer klaren Strategie in den Sachsenring-Grand-Prix. Der außergewöhnliche Ring macht laut Binder eine Prognose schwierig – auch das Wetter könnte eine Rolle spielen.

Mit überschaubaren 47 WM-Zählern rangiert KTM-Werksfahrer Brad Binder auf WM-Rang 13 – Binder steckt im Sandwich der Trackhouse-Piloten Ogura und Fernandez. Als bestes Saisonresultat steht Rang 6 beim spanischen MotoGP-Spektakel in Jerez.

Von Frustration war beim einzigen Südafrikaner in der Königsklasse aber auch vor dem Halbzeit-GP in Deutschland nichts zu spüren. Im Gespräch mit «BB33» waren gleich drei Faktoren für den optimistischen ersten Auftritt in Sachsen verantwortlich.

Erstens: Binder zog das für sich Beste aus dem letzten GP in den Niederlanden. Nach unbefriedigenden Sessions am Freitag und Samstag (Startplatz 16, hinter Aprilia-Tester Savadori) sahen die MotoGP-Fans am Sonntag zunächst einen Binder alter Klasse. Der KTM-Routinier übersprang mehrere Startreihen und kämpfte tapfer um ein Comeback in den Top 10. Binder: «Am Sonntag in Assen war das Tempo nicht schlecht, leider gab es noch zwei Stellen auf dem Kurs, an denen ich deutlich zu langsam war.»

Zweitens: Der Racer mit der längsten Dienstzeit auf der RC16 hat sich für einen anderen Weg der Problembekämpfung entschieden. Brad Binder vor der ersten Session auf dem Sachsenring: «Ich bin mir sicher, dass die Resultate nichts mit der Abstimmung des Bikes selbst zu tun haben. Es geht, denke ich, darum, die Dinge zu vereinfachen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich will mehr mit dem Bike arrangieren und es noch besser verstehen. Was ich gelernt habe in den letzten sechs Monaten: Es ist nicht gut, das Bike zu sehr zu zwingen. Die KTM will sehr sauber und präzise gefahren werden.»

Binder weiter: «Anstatt ständig alles an der Technik zu probieren, will ich mich mehr auf das Fahren konzentrieren und hier alles herauszuholen. Es ist auch kein Geheimnis, dass es KTM-Kollegen gibt, die das derzeit besser hinbekommen.»

Punkt 3: Brad Binder mag den Sachsenring, betonte einmal mehr mit leuchtenden Augen die Eigenständigkeit der Piste – unterstrich aber auch die Gefahren. «Ich bin happy, wieder hier zu sein. Der Sachsenring ist immer eine besondere Erfahrung, bei der es in jeder Session immer zuerst darum geht, nicht schwindelig zu werden. Es ist ein komplett anderes Fahren, denn man befindet sich über sehr weite Teile der Runde in der Rollphase. Was zugleich auch eine große Herausforderung für das Reifenmaterial bedeutet. Die Beanspruchung für den Hinterreifen auf der linken Seite ist außergewöhnlich und es ist sehr schwer, eine Vorhersage zu treffen. Was ich aber sagen kann – in der Vergangenheit sind die KTM-Bikes in Sachsen gut mit den Reifen klargekommen», so Binder.

Binders Deutschland-Bilanz ist gemischt. Auf der MotoGP-KTM kam der Red-Bull-Athlet zweimal nicht ins Ziel. 2024 sprang Platz 9 heraus, vor vier Jahren zeigte «BB33» mit Platz 4 den stärksten Auftritt. Die große Erfahrung des Familienvaters, der in der Sommerpause seinen 30. Geburtstag feiern wird, wird auf der Spezialpiste in Sachsen ein Vorteil sein, auch weil der Wetterbericht aktuell auch ein Regenrennen nicht ausschließt.

WM-Stand nach 20 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 307 Punkte. 2. A. Marquez 239. 3. Bagnaia 181. 4. Morbidelli 139. 5. Di Giannantonio 136. 6. Bezzecchi 121. 7. Zarco 101. 8. Acosta 98. 9. Aldeguer 81. 10. Vinales 69. 11. Quartararo 67. 12. Ogura 49. 13. Binder 47. 14. Fernandez 44. 15. Bastianini 42. 16. Marini 38. 17. Rins 35. 18. Miller 33. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 356 Punkte. 2. Aprilia 145. 3. KTM 137. 4. Honda 128. 5. Yamaha 98.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 488 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 320. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 275. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Aprilia Racing 129. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 7. LCR Honda 102. 8. Monster Energy Yamaha 102. 9. Trackhouse MotoGP Team 93. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 42.