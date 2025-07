Marc Marquez (3./Ducati) verrät Gigi Dall’Ignas Rat

Marc Marquez holte am Sachsenring acht MotoGP-Siege, elf insgesamt

Ducati-Werkspilot Marc Marquez muss am Sachsenring-Wochenende ohne seinen Chef Gigi Dall’Igna auskommen. Marquez verriet aber: Einen Ratschlag hat er von ihm schon telefonisch bekommen. Er hat mit 2024 zu tun.

Im Zeittraining vor dem Deutschland-GP wurde Ducati-Werkspilot Marc Marquez und «King of the Sachsenring» nur Dritter, nachdem er weite Teile der Session und auch in der früheren Trainingseinheit dominiert hatte. Kurz vor Schluss wurde er von zwei seiner Markenkollegen (Bruder Alex und Fabio Di Giannantonio) überholt.

Marquez verriet danach aber: «Die Time-Attack könnte an diesem Wochenende mein Schwachpunkt sein, weil die Balance des Bikes mehr auf den zweiten Teil des Rennens abgestimmt ist.»

Marquez experimentierte außerdem ein bisschen mit den Reifen, um das Rennen vorzubereiten. Er stellte klar: «Die Zeit von Di Giannantonio war schnell. Auch wenn ich vor ihm war und er eine gute Referenz hatte. Das war sehr schnell, unterm Rekord. Aber unser Ziel war nicht eine besondere Rundenzeit, sondern das Q2.» Klingt also, als wäre da noch mehr drin. An diesem Wochenende aber auf jeden Fall ohne den Chef.

Ducati-Corse-Chef Luigi Dall'Igna, genannt Gigi, ist beim Rennen am Wochenende aus persönlichen Gründen nicht an der Rennstrecke vor Ort. Seine Ratschläge fürs Wochenende hat der Italiener aber bereits vorher plaziert.

Marc Marquez verriet: «Er hat mich schon letzten Freitag angerufen und gesagt, dass er nicht am Sachsenring sein wird. Er hat mir gesagt: Pass auf bei den Bergab-Passagen. Den Rest möchte ich lieber nicht verraten, aber er hat mir gesagt, ich muss bei der Kurve aufpassen. Und er sagte: Beim Rest mach, was du willst, aber pass bergab auf.»

Im Vorjahr, noch auf einer Gresini-Ducati, flog Marquez nämlich genau hier ab: In der Bergab-Passage verlor er die Kontrolle, legte einen fiesen Highsider hin, flog durch die Luft und prallte heftig auf. Das Ergebnis: Eine Prellung am Brustkorb und ein gebrochener Finger. Selbstredend soll sich das in diesem Jahr nicht wiederholen.

Marquez: «Das Gute bei Ducati ist, dass Gigi ein super-gutes Team aufgebaut hat. Denn selbst wenn Gigi nicht hier ist, ist das Team bereit, sich um alles zu kümmern. Und in Brünn ist er dann wieder dabei.»

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Zeittraining (11. Juli):

1. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:19,071 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,337 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,390

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,453

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,489

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,521

7. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,524

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,566

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,627

10. Brad Binder (ZA), KTM, +0,662

11. Maverick Vinales (E), KTM, +0,709

12. Johann Zarco (F), Honda, +0,893

13. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,933

14. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,934

15. Joan Mir (E), Honda, +1,028

16. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,120

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,131

18. Luca Marini (I), Honda, +1,238

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1,597

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,651

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, FP1 (11. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:20,372 min

2. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,109 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,315

4. Johann Zarco (F), Honda, +0,508

5. Maverick Vinales (E), KTM, +0,575

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,610

7. Joan Mir (E), Honda, +0,642

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,644

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,700

10. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,728

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,847

12. Fermin Aldeguer (E), Ducati, 0,872

13. Pedro Acosta (E), KTM, 0,881

14. Alex Marquez (E), Ducati, +0,904

15. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,992

16. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,001

17. Luca Marini (I), Honda, +1,039

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,106

19. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,522

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,367