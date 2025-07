Di Giannantonio: Rekordfahrt als Marc-Marquez-Kopie

Während des gesamten Freitags hielt sich VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio im Zeit-Windschatten von Marc Marquez auf. Im Endspurt des MotoGP-Zeittrainings zog «Diggia» mit einer eindrucksvollen Runde vorbei.

Schon im freien Training war Fabio Di Giannantonio zur Stelle. Kurzzeitig sogar an der Spitze fand sich der Römer bestens auf dem Sachsenring zurück. Zwar ging es in der Auftaktsitzung dann bis auf Rang 6 zurück, doch die geringen Zeitabstände hatten die Konkurrenzfähigkeit der Nummer 49 unterstrichen.

Im wichtigen Zeittraining ein vergleichbares Szenario. Wieder tauchte die Fluo-Ducati früh an der Spitze auf und wieder ging es im Verlauf der längsten Trainingseinheit einige Plätze zurück. Doch mit einem frischen Hinterreifen in softer Mischung zog der Fünfte der WM-Tabelle im Finale voll durch. 1:19,071 min. Schneller umrundet bislang kein Motorrad den Sachsenring – dabei handelte es sich noch nicht um das Qualifying.

Ein wenig zeigte sich Fabio Di Giannantonio selbst wenig überrascht. «Wir waren den ganzen Tag über gut unterwegs. Ich habe dann geschaut, dass ich die starken Punkte auf der Runde noch weiter betone. Das Ergebnis war diese Runde. Ich habe die Daten noch nicht gesehen, weiß also nicht, wo ich den Unterschied zu den anderen Ducati-Jungs gemacht habe. Aber: Wir dürfen nicht vergessen – es ist erst Freitag!»

Laut Giannantonio gab es aber nicht eine ausschlaggebende Änderung, die das Extratempo ermöglichte. «Es ist schwer zu sagen, natürlich probieren wir immer etwas aus, aber eine wahre Verbesserung bei der Abstimmung beweist sich nicht über ein Rennwochenende.»

Bemerkenswert: Der Italiener schaute sich bereits am Morgen genau an, was Sachsenring-König Marc Marquez auf der gleichen Ducati-Basis veranstaltete. Di Giannantonio: «Ich der Früh konnte ich mir ein wenig von Marc abschauen. Wir wissen, das hier ist seine Hausstrecke, also habe ich versucht, etwas von seinem Stil zu kopieren. Doch es ist schwer zu sagen, was ihn genau so schnell macht. Was er mit dem Körper auf dem Motorrad, das ist nur ein Teil.»

Die Vorgehensweise war von Erfolg gekrönt. Im entscheidenden Umlauf war «Diggia» relevante 0,390 s schneller als der Tabellenführer.

Dass es am Samstag, an dem auch der elfte Sprint des Jahres stattfindet, mit hoher Wahrscheinlichkeit nass zugeht, das brachte den bestens aufgelegten Piloten aus dem Rossi-Lager nicht aus der Ruhe. «Wir haben die Grundabstimmung des Bikes mittlerweile so weit entwickelt, dass ich damit auch im Nassen gut klarkomme.»

Di Giannantonios Teamkollege Franky Morbidelli, der in der WM-Tabelle nur noch drei Zähler Vorsprung auf den Schnellsten des Zeittrainings hat, schaffte es ebenfalls ins Q2, war als Sechster aber über eine halbe Sekunde langsamer.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Zeittraining (11. Juli):

1. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:19,071 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,337 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,390

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,453

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,489

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,521

7. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,524

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,566

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,627

10. Brad Binder (ZA), KTM, +0,662

11. Maverick Vinales (E), KTM, +0,709

12. Johann Zarco (F), Honda, +0,893

13. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,933

14. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,934

15. Joan Mir (E), Honda, +1,028

16. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,120

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,131

18. Luca Marini (I), Honda, +1,238

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1,597

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,651

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, FP1 (11. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:20,372 min

2. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,109 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,315

4. Johann Zarco (F), Honda, +0,508

5. Maverick Vinales (E), KTM, +0,575

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,610

7. Joan Mir (E), Honda, +0,642

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,644

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,700

10. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,728

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,847

12. Fermin Aldeguer (E), Ducati, 0,872

13. Pedro Acosta (E), KTM, 0,881

14. Alex Marquez (E), Ducati, +0,904

15. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,992

16. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,001

17. Luca Marini (I), Honda, +1,039

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,106

19. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,522

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,367