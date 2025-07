Mutprobe in Sachsen: Marc Marquez auf Pole, Zarco 2.!

Ducati-Werksfahrer und Sachsenring-König Marc Marquez unterstrich seine Extraklasse auch im nassen Q2 der MotoGP. Auf dem Sachsenring hielt der Tabellenführer Johann Zarco Marco Bezzecchi in Schach.

Es kam wie angekündigt – Regen in Sachsen. Zum ersten Mal seit über 12 Monaten wurde die MotoGP-Pole-Position im Regen auf rutschiger Piste ausgefahren. Da die Piloten bereits das FP2 mit Regenreifen bestritten hatten, hatten die Top 12 der Königsklasse bereits eine Vorstellung vom Limit.

Einen Vorteil durften sich dazu Johann Zarco (Honda) und Maverick Vinales (KTM) ausrechnen. Die beiden Routiniers hatten sich in beeindruckender Weise über das Q1 in die Entscheidungssitzung geschoben.

Doch ausgerechnet für Maverick Vinales ging sofort alles schief. Der Spanier stürzte bereits in der vierten Kurve und musste ins Medical Centre zu einem Check gebracht werden. Mittlerweile ist bekannt, dass Vinales für weitere Untersuchungen an der Schulter ins örtliche Krankenhaus gebracht wurde.

Wie schwierig die Bedingungen auf der nassen Piste waren, zeigte sich eine Minute später – Regenspezialist Jack Miller stürzte an der gleichen Stelle.

Als die ersten Piloten mit einer gezeiteten Runde über die Ziellinie kamen, blieb die Uhr bei einer 1:31 min stehen. Die Strecke war deutlich langsamer als noch im Q1. Doch Franco Morbidelli, Brad Binder und Marc Marquez fanden dennoch mehr Vertrauen und übernahmen die Führung in der Sitzung über 15 Minuten.

WM-Dominator Marquez legte nach und fuhr im Regen, im Dauerregen eine 1:28,730, dann eine 1:28,294 min. Marc Marquez hatte sich eindrucksvoll mit der Bestzeit unter üblen Bedingungen zurückgemeldet. Die Nummer 93 war über 1,3 s schneller als Zarco, der auf Platz 2 gezogen war.

Dahinter: Morbidelli, Binder und Fabio Di Giannantonio, der das Zeittraining bestimmt hatte. Mit vier Minuten auf der Uhr gelang auch Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi eine gute Runde, Platz 2 für «Bezz».

Doch Le-Mans-Sieger Johann Zarco gab sich noch nicht geschlagen. Der Honda-Frontmann schob sich im vorletzten Umlauf bis auf 0,065 s an Marc Marquez heran. Während Acosta hinter Morbidelli auf Rang 5 nach vorne kam, legte Marc Marquez noch einmal nach. Mit einer 1:27,811 ging die Pole-Position an den Ducati-Werksfahrer aus Cervera. Zarco und Bezzecchi komplettieren Reihe 1. Morbidelli flog in der letzten Runde ab, hielt aber Platz 4.

Kein Vertrauen fand die GP-Größen Pecco Bagnaia. Dem Doppelweltmeister blieb nur die elfte Zeit und damit ein Startplatz in Reihe 4. Bester Yamaha-Pilot: Fabio Quartararo auf Position 7. Eine gute Ausgangslage für die beiden Rennen in Sachsen erfuhr sich der WM-Zweite Alex Marquez, der das Qualifying auf Rang 6 beendete.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Qualifying 2 (12. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati,1:27,811 min

2. Johann Zarco (F), Honda, +0,151 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,421

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,839

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,968

6. Alex Marquez (E), Ducati, +1,431

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,439

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,516

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,660

10. Brad Binder (ZA), KTM, +1,694

11. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,942

12. Maverick Vinales (E), KTM, ohne Zeit



Die übrigen Startpositionen:

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati

15. Luca Marini (I), Honda

16. Raul Fernandez (E), Aprilia

17. Joan Mir (E), Honda

18. Alex Rins (E), Yamaha

19. Ai Ogura (J), Aprilia

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia