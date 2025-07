Q1 Sachsenring: Zarco und Vinales im Regen weiter

Unter nassen Bedingungen haben sich Johann Zarco (Honda) und Maverick Vinales (KTM) die beiden Plätze in der zweiten Qualifying-Session gesichert. Beide dominierten die Session, Zarco bewies wieder Regen-Expertise.

Im ersten Qualifying vor dem Deutschland-GP am Sachsenring haben LCR-Honda-Mann Johann Zarco und Tech3-KTM-Pilot Maverick Vinales den Sprung in die zweite Session geschafft, die jetzt direkt im Anschluss steigt. Wie immer lautete die Regel: Die Top-2 Fahrer des Q1 dürfen im Q2 mit um die Spitzen-Startpositionen kämpfen. Die übrigen Piloten starten hintendran in der Reihenfolge des Q1 (komplette Liste unten).

Schon am Morgen im zweiten freien Training waren die Wetterbedingungen am Sachsenring regnerisch-wechselhaft. Die gesamte Session über regnete es leicht, teils kräftiger. All das bei Temperaturen um die 15 Grad Celsius. Gleiche Bedingungen herrschten auch im Q1.

Das große Fragezeichen neben dem Wetter vor dem Q1: Bekommen wir Enea Bastianini doch noch zu sehen? Mit einer Blinddarmentzündung hatte er den Auftakt des Wochenendes verpasst – und mit Start des Q1 war dann auch klar: Enea Bastinini wird das gesamte Wochenende verpassen. Das Qualifying wäre die letzte Einstiegsmöglichkeit gewesen.

Mit den ersten gezeiteten Runden setzte sich Maverick Vinales mit einer 1:29,164 an die Spitze. Zum Vergleich: Bei trockenen Bedingungen am Vortag war er eine Zeit im 1:19er-Bereich gefahren. Knapp sechs Zehntelsekunden hinter ihm reihte sich Johann Zarco an, der dann mit der nächsten Top-Zeit am Spanier vorbeizog. Wir erinnern uns: Regen und Zarco – das hat in Le Mans bestens funktioniert. Der Franzose fuhr im Frühjahr im Regen zu seinem Heim-Sieg. Und auch am Sachsenring scheint ihm das Nass zu liegen.

Die beiden blieben konstant oben, Zarco setzte mit 1:28,539 min die erste Zeit im 1:28er-Bereich, verbesserte sich später auf 1:28,370 – Vinales fast sechs Zehntel dahinter. Aber Zarco/Vinales weiter als Spitzen-Duo.

Mit knapp drei Minuten auf der Uhr verdrängte dann kurzzeitig Raul Fernandez Maverick Vinales von Platz 3 – mit nur acht Tausendstelsekunden Vorsprung. Dann aber Vinales – der sich wiederum vor Zarco setzte (1:28,049 min). Doch der Franzose konterte mit der ersten 1:27er-Zeit (1:27:827 min) – deutliches Ausrufezeichen kurz vor Schluss.

Als dritte Kraft hatte sich inzwischen wieder Miguel Oliveira auf der Pramac-Yamaha etabliert, doch es reichte nicht – ebenso wenig für Fermin Aldeguer und beide Werks-Hondas.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Qualifying 1 (12. Juli):

1. Johann Zarco (F), Honda, 1:27,827 min

2. Maverick Vinales (E), KTM, +0,222 sec

3. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,467

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,528

5. Luca Marini (I), Honda, +1,024

6. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,098

7. Joan Mir (E), Honda, +1,162

8. Alex Rins (E), Yamaha, +1,401

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +2,277

10. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,626