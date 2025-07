Vinales (11.) ehrlich: «Ich bin nicht gut gefahren» 12.07.2025 - 09:43 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Maverick Vinales: Noch nicht zufrieden mit der Kurvenfahrt am Sachsenring

Einen muss es treffen: Am Sachsenring war es Maverick Vinales, der im Endspurt am Freitag aus dem Q2 gekickt wurde. Den Samstag beim deutschen MotoGP-Festival geht der Tech3-Pilot mit gedämpfter Erwartung an.