Alex Marquez: Platz 2 trotz Schmerzen und Verletzung

Bandagiert und getaped: Alex Marquez fährt am Sachsenring mit Verletzung an der linken Hand

Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez fuhr im MotoGP-Zeittraining am Sachsenring auf Platz 2 – obwohl er sich vor nicht mal zwei Wochen die Hand gebrochen hatte. Der verletzte Spanier war aber positiv überrascht.

Alex Marquez hatte sich in Assen eine Fraktur an der linken Hand zugezogen, lief am Medientag am Sachsenring mit einer Carbonschiene auf. Er bestand den medizinischen Check, bekam grünes Licht fürs Rennwochenende. Und fährt nun verletzt und unter Schmerzen – aber besser als gedacht.

Trotz der Blessur legte er im Zeittraining am Freitagnachmittag eine richtig starke Performance hin, übertrumpfte sogar seinen Bruder Marc und fuhr die zweitschnellste Zeit.

Alex Marquez: «Es war viel besser als ich erwartet hatte. Heute Morgen bin ich alles ganz locker angegangen. Ich war nicht besonders glücklich mit dem Motorrad, also bin ich nicht bis an die Grenzen gegangen, habe nichts riskiert oder so etwas.» Im ersten freien Training am Vormittag war er mehrfach in die Garage zurückgekehrt, wirkte, als hätte er Schwierigkeiten mit seiner Hand.

Als es drauf ankam, lief es dann aber: «Heute Nachmittag war es wichtig, in Q2 zu kommen, vor allem angesichts der Vorhersage für morgen.» Gemeint ist der Regen, der für Samstag angesagt ist. «Also habe ich versucht, in den Runden zu pushen, wir sind gut mit den neuen Reifen. Mit diesem Motorrad ist recht einfach, schnell und gut zu fahren, konstant zu sein.»

Insgesamt war er richtig zufrieden: «Ich freue mich sehr, weil ich nicht erwartet hätte, dass ich so fahren kann und so wenige Schmerzen habe.»

Die Wettervorhersage ist wie für den Rest des Feldes ein Rätsel – für Alex Marquez mit seiner Handverletzung aber besonders. Er verrät: «Der Regen kann mir körperlich helfen, weil es dann weniger fordernd ist. Aber das Unfallrisiko ist höher. Mir wäre es trocken lieber, weil ich schneller bin und die Dinge besser kontrollieren kann. Aber wenn es regnet, wird es auch fordernd sein und wir müssen schnell sein.»

Im Grand Prix muss er dann 30 Runden lang in der Linkskurve Druck machen: «Schwieriger als die Schmerzen ist die Tatsache, dass ich nicht so in den Flow komme. Ich fahre recht steif. Das muss ich noch ein bisschen besser verstehen und besser fühlen. Wenn ich in meinem Flow bin, habe ich Schmerzen. Und ich fahre nur mit drei Fingern, weil ich die anderen nicht benutzen kann. Aber ich glaube, mit dem Adrenalin beim Start werde ich das alles vergessen.»

Am Nachmittag hat er Schmerzmittel genommen, verriet er: «Es ist eine der wichtigsten Sessions des Wochenendes, fast mehr als das Rennen, daher habe ich ein bisschen Paracetamol genommen. Nicht stark, aber eine kleine Hilfe.»

Und das hat gut geklappt: Der Sprung ins Q2 ist gelungen – und das Selbstbewusstsein da.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Zeittraining (11. Juli):

1. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:19,071 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,337 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,390

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,453

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,489

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,521

7. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,524

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,566

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,627

10. Brad Binder (ZA), KTM, +0,662

11. Maverick Vinales (E), KTM, +0,709

12. Johann Zarco (F), Honda, +0,893

13. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,933

14. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,934

15. Joan Mir (E), Honda, +1,028

16. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,120

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,131

18. Luca Marini (I), Honda, +1,238

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1,597

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,651

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, FP1 (11. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:20,372 min

2. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,109 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,315

4. Johann Zarco (F), Honda, +0,508

5. Maverick Vinales (E), KTM, +0,575

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,610

7. Joan Mir (E), Honda, +0,642

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,644

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,700

10. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,728

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,847

12. Fermin Aldeguer (E), Ducati, 0,872

13. Pedro Acosta (E), KTM, 0,881

14. Alex Marquez (E), Ducati, +0,904

15. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,992

16. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,001

17. Luca Marini (I), Honda, +1,039

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,106

19. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,522

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,367