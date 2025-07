Alex Marquez (8.): Sturzverbot vom Arzt verordnet!

Mit gebrochener Hand holte Alex Marquez beim MotoGP-Sprint am Sachsenring Platz 8. Sein Rennen sah er positiv und er erklärte, warum er so stolz im WM-Kampf gegen Marc Marquez und Francesco Bagnaia ist.

Alex Marquez tritt seit seinem Handbruch in Assen gehandicapt an: Den Sachsenring erreichte er mit einer Karbonschiene, dann bestand er den medizinischen Check und bekam grünes Licht für die Achterbahn. Seither fährt er unter Schmerzen. Im MotoGP-Sprintrennen am Samstag wurde der Gresini-Pilot Achter, 12,3 Sekunden hinter seinem Bruder Marc (Ducati), der den Sprint gewann.

Am Samstagmittag lief es zunächst sehr vielversprechend: Alex Marquez qualifizierte sich auf Startplatz 6 und durfte auf eine Podiumschance hoffen. Im nassen Rennen musste er dann aber zusehen, wie Pedro Acosta (KTM) und Jack Miller (Yamaha) ihn schon früh kassierten. Später überholte ihn Brad Binder (KTM) und im Finale schnappte sich dann auch Honda-Pilot Johann Zarco den Spanier.

Nach dem Rennen sprach «AM73» darüber, wie er das Rennen angegangen ist: «Das war nicht die beste Situation. Schon bevor wir hier ankamen, hat mir der Arzt hundert Mal gesagt: Bitte nicht stürzen», erzählte er zum verordneten Sturzverbot. «Heute war die Hand oder der Finger gar nicht das Problem. Es ging eher ums Gefühl auf dem Bike. Ich war nicht in der besten Stimmung und das Bike hat mir auch nicht das Vertrauen gegeben, ans Limit zu gehen.» Deshalb habe er es etwas ruhiger angehen lassen. «Zwei Punkte sind besser als keine», meinte er trocken. «Wir müssen verstehen, was wir anders machen können, um auf nasser Strecke das letzte Etwas zu finden.»

Sehr reflektiert sprach Alex Marquez anschließend über seine derzeitige Rolle und die Bedeutung seiner starken WM-Platzierung: «Ich habe oft gesagt: Ich schaue nicht nur auf Marc, sondern auch auf Pecco. Für uns ist schon der zweite Platz in der WM etwas wirklich Großartiges. Ich fahre in einem unabhängigen Team mit dem Vorjahresmotorrad. Vor der Saison hatte ich gar nicht die Voraussetzungen, um den Titel zu kämpfen – dafür sind Pecco und die Jungs mit den Werksmaschinen zuständig. Trotzdem bin ich da, wo ich bin, und das macht uns alle stolz. Klar, ich wäre nicht schon happy, wenn ich jetzt Zweiter werde, aber man darf nicht vergessen, gegen wen wir da kämpfen. Es gibt nicht viele, die Marc schlagen, wenn alles passt. Diese zwei Rennen sind jetzt einfach zum Überstehen, und nach der Sommerpause schauen wir weiter.»

In der Gesamtwertung hat Alex Marquez durch den Sprint weitere zehn Punkte auf seinen Bruder verloren. Mit 241 Zählern liegt er nun 78 Punkte hinter Marc Marquez, kann sich aber immer noch über einen satten Vorsprung auf Francesco Bagnaia freuen: Der Ducati-Werksfahrer blieb im Sprint blass und liegt inzwischen 60 Punkte hinter Alex.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (12. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden in 22:25,747 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,938 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,361

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,683

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,405

6. Brad Binder (ZA), KTM, +11,720

7. Johann Zarco (F), Honda, +12,090

8. Alex Marquez (E), Ducati, +12.347

9. Pedro Acosta (E), KTM, +17,236

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,728

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,486

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,339

13. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,978

14. Joan Mir (E), Honda, +23,077

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,575

16. Luca Marini (I), Honda, +29,220

17. Ai Ogura (J), Aprilia, +31,433

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +50,698

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 13 Runden zurück

WM-Stand nach 21 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 319 Punkte. 2. A. Marquez 241. 3. Bagnaia 181. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 81. 10. Quartararo 74. 11. Vinales 69. 12. Binder 51. 13. Ogura 49. 14. Fernandez 44. 15. Bastianini 42. 16. Miller 38. 17. Marini 38. 18. Rins 35. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 368 Punkte. 2. Aprilia 154. 3. KTM 141. 4. Honda 131. 5. Yamaha 105.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 500 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 322. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 150. 5. Aprilia Racing 138. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 7. Monster Energy Yamaha 109. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 93. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 47.