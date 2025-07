Brad Binder (6.): Höllenritt auf nassem Sachsenring

Red Bull KTM-Pilot Brad Binder rang beim verregneten MotoGP-Sprint auf dem Sachsenring mit kühlen Temperaturen und Reifenproblemen – und schaffte es auf Rang 6. Warum die KTM so lange brauchte, um zu funktionieren.

Brad Binder kam beim nassen Sprintrennen auf dem Sachsenring mit 11,7 Sekunden Rückstand auf Sieger Marc Marquez (Ducati) ins Ziel und wurde damit Sechster. Damit musste sich der Red Bull KTM Factory-Pilot seinem früheren Teamkollegen Jack Miller geschlagen geben.

Das Sprintrennen nahm Binder nur von Startplatz 10 in Angriff. «Im Q2 hätte ich mich verbessern können, aber ich habe die gelbe Flagge nicht gesehen, weil sie nicht in meiner Sichtlinie war», erklärte der Südafrikaner. So wurde seine schnellste Runde gestrichen. Von Platz 10 ging er mit dem weichen Vorder- und Hinterreifen ins Rennen. Bereits in der ersten Runde machte Binder zwei Plätze gut und profitierte später vom heftigen Sturz von Franco Morbidelli (Ducati) sowie von einem Fehler seines Teamkollegen Pedro Acosta, der beinahe gestürzt wäre und dadurch aus der Podiumsgruppe zurückfiel.

Fast das gesamte Rennen über hing Binder dann hinter Jack Miller fest. Der Australier konnte sich leicht absetzen und Binder musste sich später gegen Johann Zarco (Honda) verteidigen, der nach einem katastrophalen Start stark aufholte und in den letzten Runden Druck auf den Südafrikaner machte.

Nach dem Rennen zeigte sich Binder im Interview insgesamt zufrieden, wenngleich er ein klares Problem ansprach: «Das Bike hat sich eigentlich ganz gut angefühlt im Regen. Aber sobald du zu viel Temperatur ins Hinterrad bringst, dreht es durch wie die Hölle und dann wird’s richtig knifflig.»

Interessant war auch seine Aussage über die Strecke: «Gerade auf der rechten Seite dauerte es ewig, bis der Reifen auf Temperatur war. Nach drei Runden konnte ich überhaupt erst mit ein bisschen Vertrauen den Wasserfall runter, aber ab Runde sechs fühlte es sich dann an wie eine andere Strecke.» Binder hofft nun auf ein trockenes Rennen am Sonntag.

Platz 6 bedeutete für Binder immerhin sein bestes Sprint-Ergebnis in dieser Saison. Dank der vier Punkte überholte er Ai Ogura (Aprilia) in der WM-Wertung und liegt nun mit 51 Punkten auf Rang 12. «Es ist schon eine Weile her, dass ich in einem Sprint mal wieder ein ordentliches Resultat hatte», sagte Binder.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (12. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden in 22:25,747 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,938 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,361

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,683

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,405

6. Brad Binder (ZA), KTM, +11,720

7. Johann Zarco (F), Honda, +12,090

8. Alex Marquez (E), Ducati, +12.347

9. Pedro Acosta (E), KTM, +17,236

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,728

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,486

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,339

13. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,978

14. Joan Mir (E), Honda, +23,077

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,575

16. Luca Marini (I), Honda, +29,220

17. Ai Ogura (J), Aprilia, +31,433

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +50,698

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 13 Runden zurück

WM-Stand nach 21 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 319 Punkte. 2. A. Marquez 241. 3. Bagnaia 181. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 81. 10. Quartararo 74. 11. Vinales 69. 12. Binder 51. 13. Ogura 49. 14. Fernandez 44. 15. Bastianini 42. 16. Miller 38. 17. Marini 38. 18. Rins 35. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 368 Punkte. 2. Aprilia 154. 3. KTM 141. 4. Honda 131. 5. Yamaha 105.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 500 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 322. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 150. 5. Aprilia Racing 138. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 7. Monster Energy Yamaha 109. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 93. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 47.