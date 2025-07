Gewinnspiel: Tickets für die MotoGP am Red Bull Ring

Sie möchten beim Motorrad-Grand-Prix von Österreich 2025 auf dem Red Bull Ring vom 15. bis 17. August dabei sein? Dann nutzen Sie jetzt Ihre Gewinnchance auf 5 x 2 Wochenend-Tickets für die Red Bull Tribüne.

Wer den grandiosen Mix aus Weltklasse-Racing und Entertainment am Spielberg von 15. bis 17. August nicht auslassen will, sollte sich schnell mit MotoGP-Tickets für den AustrianGP unter eindecken!

Im August zeigen die WM-Stars im Herzen der Steiermark wieder, wie sie mit athletischer Meisterleistung ihre Rennmaschinen bei weit über 300 km/h bis ans Limit beherrschen. Auf die Fans wartet am Spielberg von 15. bis 17. ein umfangreiches Programm auf und neben der Rennstrecke mit Konzerten, Stunt-Shows, Air Displays und Showruns. Die MotoGP Bike City sorgt für vier Tage Entertainment mit Festival-Stimmung und Live-Acts.

Die Zuschauer freuen sich auf geballte MotoGP-Action mit dem Sprint am Samstag und dem Grand Prix am Sonntag sowie der Chance, die Stars bei zahlreichen Gelegenheiten persönlich zu treffen, Erinnerungsfotos zu schießen, sich Autogramme zu holen und so ein unvergessliches Rennwochenende zu erleben.

Neugierig und heiß auf den Event?



Machen Sie mit beim SPEEDWEEK.com-Gewinnspiel, Teilnahmeschluss ist der 29. Juli 2025.



Sie müssen nur eine Frage richtig beantworten, wer gewinnt, entscheidet das Los. Die Gewinner werden per E-Mail oder Telefon verständigt. Wir wünschen allen viel Glück!



Alle Informationen zum Motorrad Grand Prix von Österreich 2025 sowie Tickets gibt es unter www.redbullring.com und in der Red Bull Ring App.