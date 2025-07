Die MotoGP in Tschechien: Der Zeitplan für Brünn

Am kommenden Wochenende findet der Große Preis von Tschechien statt. Nach fünf Jahren Pause kehrt die MotoGP nach Brünn zurück. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen gibt es hier im Überblick.

Nach fünf Jahren Pause kehrt die MotoGP an einen ihrer traditionsreichsten Schauplätze zurück: Brünn ist in diesem Jahr wieder Teil des Kalenders. Die tschechische Strecke, die jahrzehntelang zu den Highlights jeder Saison zählte, empfängt die Motorrad-Weltmeisterschaft erstmals seit 2020. Damals schien das Kapitel Brünn abgeschlossen, nicht zuletzt wegen des maroden Asphalts und fehlender Investitionen. Doch Anfang dieses Jahres kam die erlösende Nachricht: Die Strecke erhielt den dringend benötigten neuen Belag – ein entscheidender Schritt, der das Comeback möglich machte.

Für viele Fahrer und Fans ist die Rückkehr nach Brünn mehr als nur ein weiterer Austragungsort. Die flüssige Streckenführung, der traditionsreiche Charakter und die begeisterte Zuschauerkulisse machten das Event über Jahre hinweg zu einer Kultveranstaltung im MotoGP-Kalender. Besonders unter den Fahrern genießt der Masaryk-Ring hohes Ansehen

Sportlich gesehen richtet sich der Fokus an diesem Wochenende klar auf Marc Marquez. Der sechsfache MotoGP-Weltmeister präsentierte sich zuletzt in absoluter Topform und feierte auf dem Sachsenring einen klaren Sieg im Grand Prix. Seit vier Rennwochenenden – Aragon, Mugello, Assen, Sachsenring – ist Marquez sowohl im Grand Prix als auch im Sprint ungeschlagen. Seine Rolle als Titelanwärter hat er damit eindrucksvoll untermauert. In Brünn gilt Marquez als Favorit, auch wenn das flüssige Layout nicht perfekt zu seinem Fahrstil passt.

Weltmeister Jorge Martin plant, in Brünn wieder auf seine Aprilia RS-GP zu steigen – ein positives Signal für den Spanier, aber auch für die Beziehung zu Aprilia. Die Wechselgerüchte haben an Schwung verloren, Martin wird seinen Vertrag mit dem italienischen Hersteller wohl doch erfüllen und auch 2026 das Werk aus Noale vertreten.

In Tschechien werden neben den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auch wieder die Piloten des Northern Talent Cups am Start sein. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 21 Runden sein.

Zeitplan für den Großen Preis von Tschechien 2025 (MESZ):

Freitag, 18. Juli:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



Samstag, 19. Juli:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden)



Sonntag, 20. Juli:

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (16 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (18 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (21 Runden)