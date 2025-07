Bestätigt: MotoGP gastiert bis 2031 am Sachsenring!

Alles deutete bereits während des Deutschland-GP darauf hin – nun ist es offiziell. Der MotoGP-Zirkus schlägt mindestens bis 2031 sein Zelte in Sachsen auf. Neue Verträge zwischen Dorna Sports und ADAC bestätigt.

Als eine Viertelmillionen Fans der MotoGP den Sachsenring wieder freigegeben hatte SPEEDWEEK.com bereits von den weit fortgeschrittenen Verhandlungen um die Zukunft des deutschen Motorrad-Grand-Prix und des Sachsenrings berichtet. Nun wurde laut offizieller Bekanntmachung auch die letzten Fragezeichen aus dem Weg geräumt.

Die MotoGP wird bis 2031 in Deutschland fahren. Ein Fünfjahres-Vertrag ist unter Dach und Fach. Der Sachsenring bleibt damit auch weiterhin ein Fixstern im Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Carmelo Ezpeleta, CEO des MotoGP-Rechteinhabers Dorna Sports: «Wir freuen uns, dass wir bis 2031 in Deutschland Rennen fahren werden. Es ist ein wichtiger Markt für die MotoGP und ein fantastisches Event für die Viertelmillion Fans, die uns auf dem Sachsenring besuchen und Jahr für Jahr Rekorde brechen. Wir freuen uns darauf, zusammen mit dem Veranstalter, dem ADAC, weitere Maßstäbe zu setzen und möchten ihnen und der sächsischen Regierung für ihr Engagement für die MotoGP danken. Wir müssen uns auch bei den Fans bedanken, die das Rennen zu einem so unglaublichen Event machen.»

Wesentlich für die Zukunft des Deutschland-GP in Sachsen ist auch die Haltung der Landesregierung. Auch Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, bekräftigte die Austragung in Hohenstein-Ernstthal: «Sachsen ist das Land des Motorsports. Wir unterstützen den Sachsenring, weil wir die Region Südwestsachsen unterstützen wollen, und weil wir den Motorsport lieben. Es ist fantastisch zu hören, dass wir den Großen Preis von Deutschland bis mindestens 2031 auf dem Sachsenring sehen können.»

Der ranghöchste Landespolitiker weiter: «Wir haben eine lange Geschichte des Motorsports in dieser Region. Im Jahr 2027 werden wir unser 100-jähriges Jubiläum auf dem Sachsenring feiern. Der neue Besucherrekord am Wochenende hat einmal mehr gezeigt, wie sehr wir den Motorsport in Sachsen lieben. Es zeigt auch, dass die Anziehungskraft dieses wichtigen Rennens und des Sachsenrings weit über Sachsen hinaus reicht. Ich möchte mich bei allen bedanken, die dazu beitragen, die Zukunft des Motorrad-Grand-Prix hier im Freistaat Sachsen zu sichern und damit den Motorsport in Deutschland insgesamt zu fördern und zu stärken.»

Wichtigster Vertragspartner der MotoGP zur Ausrichtung des Deutschland-GP bleibt der ADAC. Sportpräsident Dr. Gerd Ennser zur Vertragsverlängerung: «Die MotoGP auf dem Sachsenring ist mit mehr als einer Viertelmillion Zuschauern die bedeutendste nationale Motorsportveranstaltung. Wir wollen diese Erfolgsgeschichte fortsetzen und haben uns mit der MotoGP frühzeitig darauf verständigt, den Grand Prix langfristig auf dem Sachsenring stattfinden zu lassen. Die Veranstaltung erfreut sich in der Region großer Beliebtheit. Dank der guten Zusammenarbeit mit Ministerpräsident Michael Kretschmer und der sächsischen Landesregierung können wir den Grand Prix weiterhin in Sachsen ausrichten.»