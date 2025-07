Offiziell: Comeback von Jorge Martin beim Brünn-GP!

Nun steht endgültig fest: MotoGP-Weltmeister Jorge Martin kehrt am kommenden Wochenende in die MotoGP-WM zurück. Nach der medizinischen Freigabe in Spanien geht es für den Aprilia-Werksfahrer zum Brünn-GP.

Nur eine letzte Hürde steht Jorge Martín vor seinem MotoGP-Comeback gegenüber. Am kommenden Donnerstag muss sich der Weltmeister einem letzten Check in Brünn unterziehen. Nach grünem Licht aus der Mannschaft des leitenden GP-Mediziners Dr. Angel Charte kann sich der 27-jährige Martin am Freitag auf den Weg ins erste freie Training machen. Die Freigabe darf als Formalie gelten – denn das entscheidende Okay hat Martin soeben vom verantwortlichen Ärzteteam in Barcelona bekommen.

Aprilia Racing verkündete das zweite Comeback des Jahres mit großer Freude. Auch der Champion kommt in der offiziellen Botschaft aus Noale zu Wort: «Ich kann es kaum erwarten, wieder auf das Motorrad zu steigen – ich bin wirklich froh, dass dieser Moment endlich gekommen ist. Zusammen mit Aprilia haben wir noch viel Arbeit vor uns, aber wir haben großes Potenzial, um gut abzuschneiden. Jetzt ist es an der Zeit, mit dem Aufbau zu beginnen und auf ein starkes Saisonende hinzuarbeiten. »

Wie auch das Management des Madrilenen am vergangenen Wochenende in Sachen gegenüber SPEEDWEEK.com unterstrich, soll nun ganz die sportliche Dimension im Vordergrund stehen. Lediglich ein gemeinsames Grand-Prix-Wochenende haben Martin und Aprilia in Katar bestritten – mit dem bekannten, schlechtmöglichsten Ende für beide Seiten. Fast 100 Tage sind damit seit dem letzten Wettbewerb vergangen.

Jorge Martin wird am Freitag nicht unvorbereitet in die Wiederaufnahme des ambitionierten Projekts starten. Der Test am vergangenen Mittwoch in Misano verlief reibungslos. Doch klare Aussagen zur Konkurrenzfähigkeit der Startnummer 1 werden erst nach dem Vergleich mit Teamkollege Marco Bezzecchi möglich sein. Der hatte sich auch in Sachsen mit zumindest einem Podestplatz weiter auf WM-Platz 6 als bester Nicht-Ducati-Athlet gefestigt.

WM-Stand nach 22 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 344 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 197. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 92. 10. Quartararo 87. 11. Vinales 69. 12. Binder 60. 13. Fernandez 51. 14. Ogura 49. 15. Marini 48. 16. Miller 46. 17. Bastianini 42. 18. Rins 41. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 393 Punkte. 2. Aprilia 161. 3. KTM 150. 4. Honda 141. 5. Yamaha 118.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 541 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 353. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 159. 5. Aprilia Racing 138. 6. Monster Energy Yamaha 128. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 100. 10. Honda HRC Castrol Team 80. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 55.