Borsoi über Nachwuchs: «Es fehlt die ganze Welt!»

Im exklusiven Interview von SPEEDWEEK.com spricht Pramac-Teammanager Gino Borsoi darüber, was es für eine gute Nachwuchsarbeit benötigt. Es würden auch in Italien die Schulen für die MotoGP-Stars von morgen fehlen.

Pramac hat mit der Zusammenarbeit mit Yamaha 2025 ein neues Kapitel in der Geschichte des Teams aufgeschlagen. Mit den beiden MotoGP-Routiniers Jack Miller und Miguel Oliveira versucht die italienische Truppe die Entwicklung der M1 voranzutreiben.

SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino sprach mit Teammanager Gino Borsoi darüber, wie es generell um den Nachwuchs in der Motorrad-Weltmeisterschaft und insbesondere die italienischen Fahrer bestellt ist. Die sozialen Netzwerke würden die Prioritäten bei einigen verschieben.

Gino, ich habe deinen Namen bei Wikipedia gesucht und deinen Lebenslauf aus deiner Zeit als Rennfahrer gefunden. Ich habe gesehen, dass du vor 21 Jahren mit dem Rennsport aufgehört hast.

Ach ja? Danke, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich dachte, es wäre weniger, das bedeutet, dass ich alt bin.

Belassen wir es bei «weiser». Seit deinem Rücktritt hast du viel Zeit damit verbracht, mit Fahrern aller Altersklassen zu arbeiten. Hat sich das Profil der Fahrer im Laufe der Jahre verändert?

Sie sind auf jeden Fall anders. Inwiefern? Weil es heute soziale Netzwerke gibt. Sie sind Teil der Arbeit, ja, aber sie sind ein Werkzeug, das manchmal die Konzentration beeinträchtigt, die ein Rennfahrer während der gesamten Saison, nicht nur am Wochenende, aufbringen muss.

Es gibt einige, und ich spreche nicht von meinen, denn man muss sagen, dass sie sich dessen sehr bewusst sind. Aber es stimmt, dass es einige Fahrer gibt, die mehr darauf achten, was die Leute in den sozialen Netzwerken schreiben und was sie selbst posten müssen, damit die Leute auf «Gefällt mir» klicken. Früher war das kein Problem. Es gab das Fernsehen, ein paar Stunden Interview, und dann konzentrierte sich der Fahrer am Wochenende darauf, das Beste herauszuholen. Jetzt muss man nicht nur auf der Strecke schnell sein, sondern auch in den sozialen Netzwerken, denn sonst verkauft man sich nicht.

Und wenn man sich nicht verkauft, ist man für Sponsoren unattraktiv. Die sozialen Netzwerke zu pflegen, ist zu einer komplexen Aufgabe geworden. Ein Fahrer braucht erfahrene Leute im Hintergrund, die ihn in schwierigen Momenten anleiten können. Das heißt, sie müssen ihm zeigen, wann es Zeit ist, sich auf das Wochenende zu konzentrieren, und wann er etwas in den sozialen Netzwerken tun kann. Ich glaube, dass es derzeit an Menschen fehlt, die die Fahrer ein wenig anleiten.

Davon abgesehen ist klar, dass soziale Netzwerke heutzutage wichtig für die Sichtbarkeit eines Fahrers sind, wegen der Sponsoren und so weiter. Aber vielleicht gibt es einige, die diesen Sport als den Sport sehen sollten, den sie seit ihrer Kindheit wirklich ausüben wollen. Ich glaube, es gibt einige, die, wenn sie in die Box kommen, das eher als einen Moment sehen, in dem sie sagen: «Na gut, ich bin in der Weltmeisterschaft.»

Glaubst du, es mangelt an Engagement?

Nein, ich glaube nicht, dass es an Engagement mangelt. Im Allgemeinen sind alle Fahrer körperlich sehr gut vorbereitet, was früher vielleicht nicht immer der Fall war. Es stimmt auch, dass sie jetzt immer weniger mit dem Motorrad außerhalb der Rennen fahren können, weil es immer mehr Rennen gibt.

Früher gab es mehr Tests, und Tests sind wirklich der Moment, in dem man probieren, lernen, entspannter sein und die Dinge besser verstehen kann. Im Rennen muss man von der ersten Minute an 100 Prozent geben. Man muss das Ergebnis holen, man muss sich beweisen, man muss vorne sein, man hat nicht genug Zeit, sich als Fahrer zu entwickeln. Und im Rennen lernt man manchmal wenig.

Ich kann mir vorstellen, dass dadurch die Nachwuchsklassen immer wichtiger werden.

Klar. Wer heute in die Weltmeisterschaft kommt, hat bereits eine Basis, die man sich seit seiner Kindheit aufgebaut hat. Wenn man die nicht hat, fehlt einem etwas Grundlegendes. Das ist mir klar geworden, als ich bei Aspar war. Die Fahrerschulen helfen dir später, wenn du in die MotoGP kommst. Heutzutage braucht ein Fahrer, der in der Weltmeisterschaft erfolgreich sein will, diese Grundlage.

Der italienische Motorradsport hat Schwierigkeiten, Fahrer hervorzubringen, die die brillante Generation in der MotoGP ablösen können. Du hast enorme Erfahrung in der Ausbildung junger Fahrer. Italien braucht Strukturen wie die von Aspar, um neue Talente auszubilden.

Nicht nur Italien. Ich glaube, das gilt für die ganze Welt.

Ja, aber Italien war immer das Gegengewicht zu Spanien, aber jetzt... Es stimmt, dass es Lunetta gibt, es gibt Pini, aber es fehlt alles, was früher da war.

Es fehlt Italien, und wie ich schon gesagt habe, es fehlt die ganze Welt. Schulen, um Fahrer mit der richtigen Mentalität auszubilden. Das ist grundlegend, denn sonst kommen sie erst gar nicht, und wenn sie kommen, dann mit einer Mentalität, die nicht die richtige ist.

Wenn man Talente fördern will, muss man sie von der ersten Minute an formen und ausbilden. Man kann nicht darauf warten, dass zufällig ein Crack auftaucht. Manchmal kommt das schon vor, aber wenn man sich an die Arbeit macht, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass unter vielen einer dabei ist.

Wie du weißt, gibt es im Fahrerlager viele Gerüchte, und eines davon ist, dass du Tardozzis Platz im Ducati-Team übernehmen wirst, wenn er in Rente geht, angeblich am Ende der Saison.

Soweit ich weiß, hat Davide einen Vertrag für dieses und auch für nächstes Jahr.

Das heißt, wir schicken ihn noch nicht in Rente.

Ich spreche viel mit David, vor allem, weil er mein Mentor war, als ich zu Ducati kam; das habe ich immer gesagt. Ich habe viel von ihm gelernt und lerne immer noch dazu. Ich spreche gerne mit ihm über bestimmte Dinge, mehr nicht. Ich fühle mich hier im Pramac-Team sehr wohl, außerdem behandelt mich Yamaha sehr gut, Paolo Campinoti, der mir von Anfang an die Türen geöffnet hat, behandelt mich sehr gut.

Ich finde es gut, dass du mich gefragt hast, denn so hatte ich wenigstens die Gelegenheit, mich zu erklären. Denn es werden Dinge gesagt, die nicht stimmen, und das bringt mich in eine schwierige Lage gegenüber Paolo und Yamaha. Ich ziehe es vor, dass dieses Thema angesprochen und geklärt wird.