Marc vs. Alex Marquez: Duell mit Auto und Motorrad

In einem Werbespot von Audi treten die Marquez-Brüder in einem Beschleunigungsduell gegeneinander an. Als Fahrzeuge dienen den MotoGP-Assen ein Audi RS e-tron GT performance und eine Ducati Panigale V4 S.

Marc und Alex Marquez sind in der MotoGP-Saison 2025 das Maß aller Dinge. Ersterer konnte in diesem Jahr bislang acht Grand-Prix-Siege erzielen und elf Sprints für sich entscheiden. Alex überquerte die Ziellinie 15-mal auf Platz 2, zwei Rennen (einen GP und einen Sprint) konnte er gewinnen. In der WM-Tabelle liegen die beiden auf den Rängen 1 und 2.

Dass die Marquez-Brüder auch abseits der Rennstrecke viel Zeit miteinander verbringen, ist nichts neues. So machten die beiden in der MotoGP-Sommerpause gemeinsam Urlaub auf Menorca, in dieser Woche waren sie mit den anderen Ducati-Piloten auf dem Balaton Park Circuit unterwegs, um auf einem Superbike die neue ungarische Piste ausgiebig zu testen.

In dieser Woche veröffentlichte Audi Spanien ein Video, in dem die beiden gemeinsam auf der Rennstrecke zu sehen sind – dieses Mal aber mit einem Auto und einem Motorrad. Es handelt sich um ein Werbevideo für den Audi RS e-tron GT performance mit 925 PS und die Ducati Panigale V4 S mit 216 PS – der Hersteller aus Borgo Panigale ist seit 2012 Teil der Audi Group.

Im Video treten die Brüder in einem Beschleunigungsduell gegeneinander an. Zuerst sitzt Alex am Steuer des Audis und Marc auf der Ducati, in einem zweiten Duell tauschen die beiden die Rollen. Beide Male endet der Sprint, wie sollte es auch anders sein, unentschieden. In beiden Duellen hat zu Beginn jeweils der Elektro-Audi die Nase vorn, die Ziellinie überqueren dann beide gleichzeitig – Fotofinish. In dem unterhaltsamen Clip unterhalten sich die beiden auf Spanisch und machen Späße.

Schon in einer Woche wird es wieder ernst, wenn die MotoGP mit dem Großen Preis von Österreich in die zweite Saisonhälfte startet – auf dem Red Bull Ring werden Marc und Alex Marquez dann wieder beide auf dem Motorrad unterwegs sein und um WM-Punkte kämpfen.