Red Bull Ring: 13-Millionen-Investment in Phase 1

Der Red Bull Ring in Spielberg wird weiter ausgebaut – die dafür nötige Bauverhandlung wurde diese Woche abgehalten – werden in Phase 1 Bauarbeiten im Volumen von 13 Millionen Euro durchgeführt.

Die MotoGP-WM nimmt nach der Sommerpause ab dem 15. August wieder Fahrt auf – dann gastiert der Rennzirkus auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Dort ist die Infrastruktur seit Beginn der neuen Ära im Jahr 2016 auf höchstem Niveau – und wird von allen Seiten gelobt. Im kleinen Rahmen wird und wurde Jahr für Jahr nachgebessert.

Nun wird wie berichtet die Boxenanlage erweitert, da die Formel 1 ab 2026 mehr Platz benötigt. Dafür geopfert wird das Medical Center, das dann weiter im Osten des Areals neu errichtet wird. Für diese erste Bauphase werden am Ring etwa 13 Millionen Euro verbaut. Der Baubeginn ist unmittelbar nach dem DTM-Meeting Mitte September geplant.



Im Zuge dieser Arbeiten soll eine neue Videowand im Bereich der Boxeneinfahrt errichtet werden. Für diese Arbeiten wurde vergangene Woche in Spielberg die dafür erforderliche Bauverhandlung abgehalten. Im Jahr 2026 wird in einer zweiten Bauphase dann die Paddock Club-Terrasse über den Boxen überdacht.



Auch der wunderbar gelegene Schönberghof – oberhalb des Red Bull Rings – wird wie berichtet großzügig erweitert. Mittlerweile gibt es auch dazu Zahlen: Der neue Komplex soll knapp 50 Zimmer umfassen und somit die Gesamtkapazität deutlich erweitern – auch eine Tiefgarage wurde errichtet.



Das Investitionsvolumen für den Hotelbetrieb Schönberghof beträgt zwölf Millionen Euro. Durch ein eigenes Heizwerk wird der Betrieb künftig energieautark. Spannend für Besucher und Gäste: Auf der obersten Etage des neuen fünfstöckigen Hotelkomplexes wird eine öffentliche Sky-Bar mit traumhaftem Ausblick über die gesamte Region errichtet. Der Hotelbetrieb am Schönberghof soll nach jetzigem Plan im Januar 2026 neu eröffnet werden.