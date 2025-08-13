MotoGP auf dem Red Bull Ring: Tipps für die Anreise

Vom 15. bis 17. August findet auf dem Red Bull Ring der «Motorrad Grand Prix von Österreich 2025» statt. Hier gibt es alle Infos für eine stressfreie Anreise zum MotoGP-Event in Spielberg.

Diese Woche endet die MotoGP-Sommerpause, wenn vom 15. bis 17. August der Österreich-GP stattfindet. Damit einem perfekten Rennwochenende auf dem Red Bull Ring nichts im Weg steht, gibt es zahlreiche Anreise-Varianten. Wer frühzeitig aufbricht oder öffentliche Verkehrsmittel nutzt, reist stressfrei, kostengünstig und umweltfreundlich ins steirische Murtal.

Früh losfahren und Route planen – S6 teilweise einspurig

Von Freitag, 15. August, bis Sonntag, 17. August, ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rund um den Spielberg zu rechnen. Die optimale Planung der Anreise kann bei der Fahrt mit dem eigenen Fahrzeug viel Zeit sparen. Besucher sollten die unter redbullring.com/motogp-anreise empfohlenen Routen wählen. Dort befinden sich auch Übersichtspläne für Auto- und Motorradfahrer sowie für Camper. Aus Wien kommend ist die S6 Semmering Schnellstraße rund um das Rennwochenende an mehreren Streckenabschnitten nur einspurig befahrbar. Am Semmering und im Bereich Leoben muss aufgrund von Baustellen in beiden Fahrtrichtungen mit Verzögerungen gerechnet werden. Entlang der Anfahrtswege werden Fans abhängig von der Anreiseroute zu den Parkplätzen geleitet, die allen Ticketbesitzern kostenlos zur Verfügung stehen.

Mit dem Bus zum Red Bull Ring

Als Alternative stehen für eine entspannte Anreise öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung. Aus mehreren Bundesländern sind am Samstag und Sonntag überregionale Bustransfers eingerichtet. Fans können in Wien, Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg, Kärnten und der Steiermark zusteigen. Infos zur Buchung und die «MotoGP-Haltestellen 2025» sind unter redbullring.com/motogp-anreise zu finden.

Anreise mit der Bahn oder dem Fahrrad

«Alles aussteigen» heißt es für MotoGP-Fans traditionell am Bahnhof Knittelfeld. Mit kostenlosen regionalen Shuttlebussen geht es zum Red Bull Ring und auch wieder retour – von Freitag bis Sonntag zwischen 7 und 23 Uhr, zwei- bis dreimal pro Stunde (Sonntag bis 20 Uhr). Bei der Therme Fohnsdorf steht ein Park & Bike Parkplatz zur Verfügung, der über die S36 von beiden Richtungen kommend über die Abfahrt Judenburg-Ost erreichbar ist. Weiter geht es auf gekennzeichneten Radwegen zu den Fahrrad-Abstellplätzen.

Biker sind willkommen!

Für Motorradfahrer bieten sich Alternativen zur A9 und zur S36 an: vom Norden über den Triebener Tauern und vom Süden über das Gaberl oder den Obdacher Sattel. Der zentrale und kostenfreie Motorrad-Parkplatz bei P4 verfügt über Bikergarderoben. Gegen eine Gebühr wird das Motorrad-Equipment gut verwahrt. Die Bikergarderoben können nicht nur von Motorradfahrern, sondern von jedem Besucher zur Aufbewahrung von größeren Taschen genutzt werden.



Alle Infos zum «Motorrad Grand Prix von Österreich 2025» und Tickets gibt es unter www.redbullring.com.