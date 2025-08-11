Zeitplan: Die MotoGP auf dem Red Bull Ring

Die MotoGP-Sommerpause geht zu Ende. Am kommenden Wochenende findet der Große Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring statt. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen gibt es hier im Überblick.

Es waren harte drei Wochen für MotoGP-Fans, doch in dieser Woche ist es endlich so weit: Die Sommerpause geht zu Ende – vom 15. bis 17. August findet in Spielberg der Große Preis von Österreich statt.

Im Jahr 2016 kehrte die MotoGP-WM nach Österreich zurück. Mit 4,348 km gehört die Rennstrecke in der Steiermark zu den kürzesten im Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft. Der Red Bull Ring verfügt über 10 Kurven – sieben Rechts- und drei Linkskurven – und weist erhebliche Höhenunterschiede auf. In den letzten neun Jahren konnten in Spielberg nur Ducati (9) und KTM (2) GP-Siege erzielen. 2020 und 2021 fanden dort aufgrund der COVID-19-Pandemie jeweils zwei Grands Prix statt.

Andrea Dovizioso und Pecco Bagnaia (beide Ducati) konnten auf dem Red Bull Ring jeweils drei Sonntags-Rennen für sich entscheiden. Letzterer gewann die letzten drei Grands Prix. In diesem Jahr ist jedoch Ducati-Lenovo-Teamkollege und WM-Leader Marc Marquez der Top-Favorit. Der Spanier reist mit einem Vorsprung von 120 Punkten auf Bruder Alex an. Bagnaia hat in der WM-Tabelle bereits 168 Punkte Rückstand.

In Österreich werden neben den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auch wieder die Red Bull Rookies und die MotoE am Start sein. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 28 Runden sein.

Zeitplan für den Großen Preis von Österreich 2025 (MESZ):

Freitag, 15. August:

08:30 – 08.45 Uhr (15 min): MotoE, FP

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

12.00 – 12.25 Uhr (25 min): Red Bull Rookies Cup, FP1

12.35 – 12.50 Uhr (15 min): MotoE, Practice

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

16.25 – 16.50 Uhr (25 min): Red Bull Rookies Cup, FP2

17.00 – 17.10 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 1

17.20 – 17.30 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 2

17.50 – 18.10 Uhr (20 min): Red Bull Rookies Cup, Qualifying

Samstag, 16. August:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten:

12.10 Uhr: MotoE, Rennen 1 (7 Runden)

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (14 Runden)

16.10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (7 Runden)

17.00 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1 (16 Runden)

Sonntag, 17. August:

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

08.45 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2 (16 Runden)

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (23 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (28 Runden)