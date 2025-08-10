Pedro Acosta: Werbedreh mit Red Bull Rookies

KTM-MotoGP-Pilot Pedro Acosta absolviert vor dem Ende der Sommerpause im «Kini Motorpark» im spanischen Castelloli einen Werbedreh mit einem seiner persönlichen Sponsor und hat dabei auch Red Bull Rookies an Bord.

Auf dem Circuit Castelloli herrscht an diesem Wochenende auf dem Asphalt-Rennkurs reger Zweirad-Betrieb. Das Rennstrecken-Areal samt Offroad- und Cross-Strecke gehört seit 2024 dem zweifachen Motocross-Weltmeister und KTM-Berater Heinz Kinigadner. Hauptdarsteller ist aber kein Geringerer als Red Bull KTM-MotoGP-Ass Pedro Acosta (21), der seine Ferien somit offiziell ein wenig früher beendet hat.

Zu Gast waren auch einige Talente des Red Bull Rookies Cup mit ihren KTM-Bikes. Der Grund für das Zusammentreffen ist ein Videodreh mit dem spanischen Star für seinen privaten Sponsoring-Partner Corny. Acosta ist seit einiger Zeit in Spanien Werbeträger für die spezielle Protein-Linie des Müsliriegel-Herstellers.



Beim Dreh muss sich Acosta gegen die Rookies-Meute behaupten – jenen Pool, zu dem er selbst vor fünf Jahren im Rahmen des Förderprogramms noch gehörte. «Ich bin diesmal vielleicht nervöser als vor einem MotoGP-Rennen. Es geht hier ja um meine Ehre», witzelte der MotoGP-Hoffnungsträger aus dem Hause KTM während der Vorbereitung auf den Dreh.



Auch eine KTM RC16 wurde für den Dreh nach Castelloli gebracht. Acosta hat in der Tabelle der MotoGP-WM nach dem zuletzt starken Wochenende in Brünn Rang 7 gefestigt. Dem Spanier aus Mazarron fehlen derzeit 32 Punkte auf den Viertplatzierten, Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi. In Castelloli ist auch «Kinis» jüngerer Bruder Klaus mit von der Partie.



Übrigens: Die Sichtung für den Jahrgang 2026 des Red Bull Rookies Cup findet vom 6. bis 8. Oktober in Spanien statt – die Rennstrecke ist noch nicht bekannt. Im aktuellen Rookies-Kader befinden sich aus deutschsprachiger Sicht der Schweizer Lenoxx Phommara und der Österreicher Leo Rammerstorfer.