Pedro Acosta: Werbedreh mit Red Bull Rookies
Auf dem Circuit Castelloli herrscht an diesem Wochenende auf dem Asphalt-Rennkurs reger Zweirad-Betrieb. Das Rennstrecken-Areal samt Offroad- und Cross-Strecke gehört seit 2024 dem zweifachen Motocross-Weltmeister und KTM-Berater Heinz Kinigadner. Hauptdarsteller ist aber kein Geringerer als Red Bull KTM-MotoGP-Ass Pedro Acosta (21), der seine Ferien somit offiziell ein wenig früher beendet hat.
Zu Gast waren auch einige Talente des Red Bull Rookies Cup mit ihren KTM-Bikes. Der Grund für das Zusammentreffen ist ein Videodreh mit dem spanischen Star für seinen privaten Sponsoring-Partner Corny. Acosta ist seit einiger Zeit in Spanien Werbeträger für die spezielle Protein-Linie des Müsliriegel-Herstellers.
Beim Dreh muss sich Acosta gegen die Rookies-Meute behaupten – jenen Pool, zu dem er selbst vor fünf Jahren im Rahmen des Förderprogramms noch gehörte. «Ich bin diesmal vielleicht nervöser als vor einem MotoGP-Rennen. Es geht hier ja um meine Ehre», witzelte der MotoGP-Hoffnungsträger aus dem Hause KTM während der Vorbereitung auf den Dreh.
Auch eine KTM RC16 wurde für den Dreh nach Castelloli gebracht. Acosta hat in der Tabelle der MotoGP-WM nach dem zuletzt starken Wochenende in Brünn Rang 7 gefestigt. Dem Spanier aus Mazarron fehlen derzeit 32 Punkte auf den Viertplatzierten, Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi. In Castelloli ist auch «Kinis» jüngerer Bruder Klaus mit von der Partie.
Übrigens: Die Sichtung für den Jahrgang 2026 des Red Bull Rookies Cup findet vom 6. bis 8. Oktober in Spanien statt – die Rennstrecke ist noch nicht bekannt. Im aktuellen Rookies-Kader befinden sich aus deutschsprachiger Sicht der Schweizer Lenoxx Phommara und der Österreicher Leo Rammerstorfer.