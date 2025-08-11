Valentino Rossi: Kartbahn-Training für VR46-Fahrer

Die Fahrer der VR46-Akademie kamen am vergangenen Wochenende zu einer speziellen Trainingseinheit in Misano zusammen. Die MotoGP-Asse Bagnaia, Bezzecchi und Co. bekamen dabei Tipps von Chef Valentino Rossi.

In dieser Woche endet die MotoGP-Sommerpause. Die Fans können es kaum erwarten, wenn sich die schnellsten Motorradfahrer der Welt beim Österreich-GP auf dem Red Bull Ring wieder auf ihre Bikes schwingen. Auch die Piloten sind froh darüber, dass es endlich wieder losgeht.

Viele Fahrer nutzten ihren Urlaub, um mit einem Superbike, einer Supermoto oder einem Motocross-Bike zu trainieren und in Schwung zu bleiben. So drehten etwa Jorge Martin und Alex Rins auf dem Circuit Alcarras im Norden Spaniens ihre Runden. Die Ducati-Piloten Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Alex Marquez und Fermin Aldeguer absolvierten eine Trainingseinheit auf dem neuen Balaton Park Circuit in Ungarn.

Eine spannende Trainingssession stand für die Fahrer der VR46-Akademie am vergangenen Wochenende auf dem Programm. Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini und Co. waren dazu in Misano – aber nicht auf der großen GP-Strecke, sondern auf der direkt angrenzenden Kartbahn «Misanino». Die MotoGP-Asse waren dabei mit Supersport-Motorrädern unterwegs – Bagnaia mit der Ducati Panigale V2, Bezzecchi mit der Aprilia RS 660.

Bei den Sessions mit dabei war Chef Valentino Rossi – er gab seinen Fahrern Tipps in Sachen Kurventechnik. Dazu gab es für die VR46-Truppe noch etwas zu feiern: Luca Marini hatte Geburtstag und wurde am 10. August 28 Jahre alt.