Heiß: Große MotoGP-Auktion mit Rossi-Helm startet!

Regelmäßig werden über die MotoGP-Plattform Kult-Gegenstände aus dem Fahrerlager versteigert. Aktuell stehen neben einem besonderen Helm von Valentino Rossi auch ein GP-Siegerbike auf der Auktionsliste.

Kurz vor dem Ende der MotoGP-Sommerpause trifft die Fangemeinde des Rennzirkus eine bemerkenswerte Auktion. Aus dem Fundus herausragender Sammlerstücke des Grand-Prix-Paddocks wurden diverse Highlights zur Versteigerung über die Sektion für Memorabilia der offiziellen MotoGP-Plattform freigegeben. Start der Auktion ist der 12. August – zwei Wochen dauert die Schlacht um die Einzelstücke.

Besonderes Interesse gilt einem Helm aus dem Fundus von MotoGP-Superheld Valentino Rossi. Der Kopfschutz von AGV wurde für den neunfachen Weltmeister im Winter 2006/2007 angefertigt. Zum Einsatz kam die Kreation dann beim großen Sepang-Vorsaisontest im Februar 2007.

Rossi, der die MotoGP-Krone 2006 in einem denkwürdigen Finale soeben gegen «Kentucky Kid» Nicky Hayden abtreten musste, machte sich mit gekreuzten Schwertern an die Revanche. Der Plan ging schief. Casey Stoner triumphierte, Rossi beendete die Kampagne als Dritter. Ein schwacher Trost: Champion Hayden musste als Achter zurückstecken.

Der Rossi-Kopfschutz in schwarz-silber mit etlichen Fluo-Stickern zählt zu den «aggressiveren» Helmen des Italieners. Wer mindestens 5000 Euro einzahlt, hat die Chance auf das Unikat. In welche Richtung es für ernste Bieter gehen kann, zeigte die Charity-Versteigerung eines Rossi-Helms während des Silverstone-GP 2024. Ein Rossi-AGV im berühmten Sonne-Mond-Design wechselte den Besitzer für gut 16.000 Euro.

Vergleichsweise günstig erscheint auf den ersten Blick ein weiteres Angebot. Mindestens 10.000 Euro müssen geboten werden für das originale Siegermotorrad des Moto2-Renners beim Silverstone-GP 2024. Der Engländer Jake Dixon feierte auf der Kalex der Aspar-Mannschaft von Jorge Martín einen beeindruckenden Heimsieg. Die 2024er-Spezifikation des Dreizylinders im deutschen Chassis befindet sich im Originalzustand.

Das kann nicht behauptet werden von einem originalen Helm von Aleix Espargaro. Der Helm wurde bei einem Test-Crash mit der Aprilia RS-GP ramponiert. Wer auf grobe Schleifspuren steht, hat bei der Auktion weitere Auswahlmöglichkeiten. Ein zerstörtes Leder von David Alonso oder Stiefel von Jack Miller kommen in der Auktion gleichfalls unter den Hammer.

Makellos und mit Unterschrift: ein Replika-Helm von Red-Bull-KTM-Werksfahrer Pedro Acosta aus der Fertigung von Alpinestars.