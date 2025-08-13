Acosta: Training für Spielberg mit flinken Youngsters

Vor dem Start in die zweite Saisonhälfte der MotoGP-WM in Spielberg übte KTM-Ass Pedro Acosta in Spanien noch auf einer Yamaha mit einer Meute hungriger Moto2- und Moto3-Fahrer.

Red-Bull-KTM-Ass Pedro Acosta absolvierte zuletzt im «Kini Motorpark» im spanischen Castelloli einen Werbe-Dreh mit einem seiner persönlichen Sponsoren. Am kommenden Wochenende steht für seinen Arbeitgeber KTM das Heim-Event auf dem Programm. Für die anstehenden Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg hat der 21-jährige Spanier noch ein paar Extraschichten eingelegt.

Schauplatz des privaten Trainings war das Aspar Circuit in der Nähe von Valencia, wo Acosta immer wieder zu Gast ist. Spannend: Der «Hai von Mazarron» saß bei dieser privaten Session auf einer schwarzen Yamaha R6 – also einem Motorrad, welches sehr handlich und gut für den winkeligen Trainingsparcours im GoKart-Stil geeignet ist.

Auf dem Aspar Circuit wartete dann gleich eine ganze Meute von hungrigen Moto2- und Moto3-Assen auf den zweifachen Weltmeister und MotoGP-Piloten. Namhaftester Trainingspartner war Moto3-Weltmeister David Alonso, der in der Moto2-Kategorie im Moment im Aspar-Team als Rookie noch um den Anschluss und um konstante Performance kämpft.

Ebenfalls in der Trainingsgruppe war Daniel Holgado, der zweite Moto2-Fahrer in der Aspar-Truppe und wie Alonso ein Rookie in der mittleren Klasse. Zudem auf der Strecke waren Angel Piqueras, der im MSI-Team in der Moto3-Klasse fährt und der Italiener Giulio Pugliese, der neben der JuniorGP-Kategorie auch im Red Bull Rookies Cup antritt.