Sprint, Balaton: Marquez souverän, Chaos beim Start!

Ducati-Pilot Marc Marquez fuhr beim MotoGP-Sprint in Ungarn einem ungefährdeten Sieg entgegen. Fabio Quartararo verschätzte sich beim Start und auch Enea Bastianini leistete sich einen groben Fehler.

Marc Marquez (Ducati) hat beim Rennwochenende der MotoGP im Balaton Park (Ungarn) das Sprintrennen gewonnen. Marquez setzte damit seine beeindruckende Siegesserie fort und baute seinen Vorsprung im Gesamtklassement auf beeindruckende 152 Punkte aus. Komplettiert wurde das Podium im Sprint von Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli (beide VR46-Ducati).

Bereits im Qualifying am Samstagvormittag hatte sich Marc Marquez gegen seine Gegner durchgesetzt und sich seine 74. MotoGP-Pole gesichert. Komplettiert wurde die erste Startreihe von Marco Bezzecchi (Aprilia) und Fabio Di Giannantonio, die über das Q1 in den finalen Qualifying-Durchgang kamen. Vizeweltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) stand nur auf der 15. Position.



Den Sprint zur engen ersten Kurve entschied Marc Marquez für sich. Dahinter reihten sich die beiden VR46-Piloten Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli ein. Fabio Quartararo (Yamaha) kam in Kurve 1 zu Sturz. Der Franzose hatte sich beim Bremspunkt verschätzt und fuhr Enea Bastianini (Tech3-KTM) ins Heck, der mit viel Glück sitzen blieb.



Ende der ersten Runde kam es zu einer Kollision zwischen Enea Bastianini und Johann Zarco (LCR-Honda). Bastianini torpedierte Zarco. Beide waren aus dem Rennen. Alex Rins (Yamaha) musste durch den Kies ausweichen.



Nach dem Chaos in der Startrunde beruhigte sich das Rennen ab der zweiten Runde. An der Spitze gab Marc Marquez das Tempo vor und hatte bereits nach zwei Runden einen komfortablen Vorsprung herausgefahren. Es folgten Di Giannantonio und Morbidelli.



Die Honda-Werkspiloten Luca Marini und Joan Mir profitierten vom Startchaos und fuhren auf den Positionen vier und fünf vor Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati). Francesco Bagnaia konnte das Chaos vor ihm nicht zu seinem Vorteil nutzen und drehte auf der 14. Position seine Runden.



Pedro Acosta (KTM) fuhr außerhalb der Punkteränge und verlor zur Halbzeit des Sprints die Nerven. Acosta fabrizierte seinen dritten Sturz des Wochenendes. Bereits im Qualifying leistete sich der Spanier einen groben Schnitzer. Eine verpasste Chance, denn vom puren Tempo war Acosta der wohl größte Herausforderer von Marc Marquez.



Marc Marquez’ Sprintsieg wurde zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die Startnummer 93 ging mit knapp drei Sekunden Vorsprung in die 13. und letzte Rennrunde. Der WM-Leader ließ im finalen Umlauf nichts anbrennen und setzte seine beeindruckende Siegesserie fort.



Fabio Di Giannantonio stellte im Sprint den zweiten Platz sicher. Teamkollege Franco Morbidelli musste in der Schlussphase das Tempo anziehen, um sein Podium zu verteidigen. Honda-Werkspilot Luca Marini feierte mit dem vierten Platz einen überraschenden Erfolg. Rookie Fermin Aldeguer komplettierte die Top-5.



Die finalen Punkte gingen an Joan Mir, Marco Bezzecchi, Alex Marquez und Jorge Martin (Aprilia). KTM-Ersatzpilot Pol Espargaro verpasste die Punkte als Zehnter nur knapp, war allerdings bester der vier KTM-Piloten. Francesco Bagnaia beendete den Sprint mit 14,9 Sekunden Rückstand auf der 13. Position.

Ergebnisse MotoGP Balaton Park, Sprint (23. August):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 21:13,465 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,095 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,595

4. Luca Marini (I), Honda, +4,890

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,692

6. Joan Mir (E), Honda, +6,147

7. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +6,266

8. Alex Marquez (E), Ducati, +7,332

9. Jorge Martin (E), Aprilia, +10,779

10. Pol Espargaro (E), KTM, +12,905

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +13,148

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +14,097

13. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,891

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +15,342

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +15,467

16. Alex Rins (E), Yamaha, +21,007

17. Pedro Acosta (E), KTM, +22,245

18. Brad Binder (ZA), KTM, eine Runde zurück



– Johann Zarco (F), Honda, 12 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), KTM, 12 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 27 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 430 Punkte. 2. A. Marquez 278. 3. Bagnaia 221. 4. Bezzecchi 181. 5. Di Giannantonio 153, 6. Morbidelli 151. 7. Acosta 144. 8. Aldeguer 126. 9. Zarco 114. 10. Quartararo 103. 11. Binder 82. 12. R. Fernandez 73. 13. Vinales 69. 14. Bastianini 63. 15. Marini 61. 16. Ogura 53. 17. Miller 52. 18. Mir 46. 19. Rins 42. 20. Nakagami 10. 21. Martin 10. 22. P. Espargaro 8. 23. Savadori 8. 24. A. Fernandez 6. 25. Oliveira 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 479 Punkte. 2. Aprilia 212. 3. KTM 195. 4. Honda 164. 5. Yamaha 134.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 651 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 404. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 304. 4. Red Bull KTM Factory Racing 226. 5. Aprilia Racing 199. 6. Monster Energy Yamaha 145. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 140. 8. Trackhouse MotoGP Team 126. 9. LCR Honda 115. 10. Honda HRC Castrol Team 107. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 61.