Offensive: Yamaha bestätigt Renneinsatz mit V4-Motor!

Unmittelbar nach dem Ungarn-GP und zwei sportlich schlechten MotoGP-Events geht Yamaha in die Offensive. Motorsport-Boss Pavesio verkündete: In Misano geht erstmals eine M1 mit V4-Motor an den Start.

Weder beim Österreich-GP am Red Bull Ring noch beim Comeback der MotoGP-in Ungarn konnte Yamaha für Akzente sorgen. Einziges Ausrufezeichen am Balaton blieb der sechste Startplatz von Fabio Quartararo, nach einer klassischen Chaosrunde des Franzosen.

Um der Senke schnellstmöglich zu entkommen – die Weltmeistermarke des Jahres 2021 liegt derzeit auf dem letzten Platz der Konstrukteurswertung – soll nun die Entwicklung der neuen M1 mit V4-Motor forciert werden. In einem offiziellen Statement bestätigte Yamaha-Racing-Boss Paolo Pavesio, die Überleitung der V4 in den Rennbetrieb.

«Endlich habe ich wichtige Neuigkeiten zu verkünden. Für Misano haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass Augusto Fernandez zum ersten Mal unseren neuen M1-Prototypen mit V4-Motor fahren wird. Dies ist ein konkretes Zeichen für unser Engagement für die Zukunft. Gleichzeitig werden wir weiterhin entschlossen daran arbeiten, aus jedem Rennwochenende das Beste herauszuholen.»

Der Misano-Einsatz kann auch als Reaktion auf die zuletzt wieder scharfe Kritik von Frontmann Fabio Quartararo ggesehen werden In Ungarn wiederholte der Franzose sein Unverständnis über die schleppende Entwicklung.

Yamahas Antwort: Fabio Quartararo soll den neuen V4 zum ersten Mal beim Test am Montag nach dem Rennen in Misano fahren. Bislang hatte Yamaha die V4 strikt in der Testabteilung verankert. Auch bei der letzten Erprobung der V4-Yamaha in Brünn war lediglich Tester Augusto Fernandez im Einsatz.

Unabhängig davon ob die Neuentwicklung bereits konkurrenzfähig ist, nach den jüngsten Rennwochenenden gilt es,ein Signal des Fortschritts zu setzen. Dass auch Quartararo bereits in weniger als drei Wochen erste Runden mit dem V4-Renner abspulen wird, ist eine dringend notwendige Motivationsspritze für den Weltmeister von 2021, der nach 14 Runden der laufenden Saison hinter Johann Zarco (Honda) auf Tabellenrang 10 anzutreffen ist.

WM-Stand nach 28 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 455 Punkte. 2. A. Marquez 280. 3. Bagnaia 228. 4. Bezzecchi 197. 5. Acosta 164. 6. Morbidelli 161. 7. Di Giannantonio 154. 8. Aldeguer 126. 9. Zarco 114. 10. Quartararo 109. 11. Binder 91. 12. R. Fernandez 73. 13. Marini 72. 14. Vinales 69. 15. Bastianini 63. 16. Ogura 58. 17. Miller 52. 18. Mir 46. 19. Rins 45. 20. Martin 23. 21. P. Espargaro 16. 22. Nakagami 10. 23. Oliveira 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 504 Punkte. 2. Aprilia 228. 3. KTM 215. 4. Honda 175. 5. Yamaha 140.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 683 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 406. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 315. 4. Red Bull KTM Factory Racing 255. 5. Aprilia Racing 228. 6. Monster Energy Yamaha 154. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 148. 8. Trackhouse MotoGP Team 131. 9. Honda HRC Castrol Team 118. 10. LCR Honda 115. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 65



