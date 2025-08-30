Warum Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) Motocross liebt

Trackhouse-Aprilia-Pilot Ai Ogura spricht im Interview über seine Liebe zum Motocross, seinen späten Start in der Disziplin und er erklärt, warum der Reiz darin liegt, beim Motocross nicht der Schnellste zu sein.

«Ich liebe Motocross…!», sagt Ai Ogura mit einem Lächeln im Gesicht. Der 24-jährige Japaner von Trackhouse-Aprilia ist mitten in einer holprigen MotoGP-Rookie-Saison. Gute Ergebnisse und hohe Geschwindigkeiten gingen bislang mit Verletzungen, dem Erlernen der Komplexität der RS-GP und Formtiefs einher. Außerdem musste er sich an die Kultur des amerikanischen Teams und dessen Wunsch nach Geschichten und Inhalten sowie an die gestiegenen Anforderungen der Medien anpassen.

Das Jahr 2025 war bisher ziemlich turbulent. Der junge Japaner nahm zum Interview mit dem SPEEDWEEK.com-Autor Platz und erwartete die üblichen Fragen, die man ihm als Neuling in dieser Kategorie immer stellt. Doch dieses Interview sollte in eine andere Richtung gehen. Als ihm klar wurde, dass es um seine derzeitige Leidenschaft Motocross gehen soll, weiteten sich Oguras Augen überrascht.

Im Interview wurde deutlich, warum er Dirt so liebt – und sein etwas alternativer Ansatz und eine andere Philosophie schimmerten durch. Er spricht langsam, ist zurückhaltend. Seine «zen»-artige Lebenseinstellung verwirrte sogar sein Trackhouse-Team während der Tests und bei den ersten Rennen des Jahres, als er sich nicht mal von der Größe der vor ihm liegenden Aufgabe und der Umstellung auf über 300 PS, Michelin-Reifen, Fahrwerkshöhenverstellung und mehr aus der Ruhe bringen ließ. Seine ernsthafte, aber zurückhaltende Art verleiht ihm eine geheimnisvolle Aura. Aber wenn er über Themen außerhalb der MotoGP spricht, lächelt er viel, lacht ein paar Mal und scheint sich wohlzufühlen. Man fragt sich unweigerlich, ob diese Gelassenheit direkt in seinen Fahrstil für die RS-GP25 einfließt.

SPEEDWEEK.com: Ai, bevorzugst du eine 250 oder eine 450?

Ai Ogura: Ich habe vielleicht drei oder vier Mal in meinem Leben eine 450er ausprobiert. Also eine 250er.

Du lebst in Katalonien, richtig?

Ja, in Castelldefels.

Da gibt es also einige gute Strecken zur Auswahl...

Ich fahre immer in Richtung Girona. Strecken wie MX Golf, Vallgorguina. Ich habe erst 2025 angefangen, mehr zu trainieren, daher bin ich noch auf der Suche nach Strecken.

Bist du beim Fahren ziemlich diszipliniert? Machst du Motos und Zeitfahren?

Ich fahre, bis ich müde bin. Jede Session dauert etwa 20 Minuten... aber es ist nur zum Spaß. Ich spiele gerne mit dem Motorrad, und Motocross ist das Beste. In jeder Runde gibt es viele verschiedene Elemente. Die Strecke verändert sich, einige Kurven sind sehr flach, andere haben tiefe Spurrillen und dann gibt es noch die Sprünge! In einer Runde gibt es so viel Abwechslung, wie man auf Asphalt nicht finden kann.

Wie steht Davide Brivio (Trackhouse-Teammanager, Anm.) dazu?

Er liebt Motocross auch!

Deine Wurzeln liegen nicht im Offroad-Bereich, richtig?

Genau. Ich bin nur auf Asphalt und Pocketbikes gefahren. Mit Motocross habe ich erst mit 17 angefangen, also ziemlich spät. Ich bin seit meiner Schulzeit Flat-Track gefahren und bereue es, so spät mit Motocross angefangen zu haben. Mit 18 bin ich nach Barcelona gezogen. Mit 16 fuhr ich Rennen in Europa. In Barcelona zu leben, half mir, mehr zu fahren, anders zu fahren. Japanische Fahrer fahren heute schon seit ihrer Kindheit Motocross oder Flat-Track. Ich, (Ayumu) Sasaki oder (Ryusei) Yamanaka haben diese Info mit nach Japan gebracht, und so entwickelte sich die Szene. Es ist immer so: (Hiroshi) Aoyama war in Barcelona und sagte, dass alle Europäer ständig fahren würden. Ich erinnere mich, dass ich dachte: «Ah, okay ...»

Haben sich deine Fähigkeiten schnell entwickelt?

Auf dem Flat-Track war ich vom ersten Tag an ganz gut, aber Motocross ...?! Es war eine Katastrophe, und vielleicht ist das der Grund, warum es für mich das Beste ist, denn selbst, wenn ich jetzt zum Training auf die Strecke gehe, sind die meisten anderen Fahrer schneller als ich. Das ist mir auf dem Asphalt in Japan nie passiert. Zumindest hat man jemanden, den man einholen kann. Dieses Gefühl war neu für mich. Es gibt immer etwas zu lernen, und man spürt die Verbesserung deutlich, und das ist das beste Gefühl.

Unterscheidet sich das von einem guten Gefühl in der MotoGP?

Selbst wenn man ein fantastisches Ergebnis im GP erzielt, macht es mir keinen «Spaß». Es ist keine pure Freude. Für mich ist die MotoGP etwas anderes. Wenn ich trainiere, habe ich viel Spaß. In offiziellen GP-Sessions habe ich fast nie Spaß.

Lesen Sie morgen im zweiten Teil des Interviews, was Ai Ogura vom Motocross-Training in die MotoGP übertragen kann, wie es zu seiner schweren Handgelenksverletzung beim MX kam und wie sein Trainingsalltag aussieht.