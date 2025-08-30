Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.

Motorradrennen waren schon immer ein technischer Sport. Das ist offensichtlich und unstrittig. Aber die Maschine ist nicht alles. Ein guter Fahrer kann potenziell mehr aus einem durchschnittlichen Motorrad herausholen als umgekehrt ein durchschnittlicher Fahrer auf einem guten Motorrad.

Talent setzt sich durch. Deshalb ist es ein echter Sport und nicht nur ein mechanisches Tauziehen. Das stellt Marc Marquez immer wieder unter Beweis. Diese Dinge scheinen offensichtlich. Doch mit dem technologischen Fortschritt und den Regeln, die diese Technologie durch vielfältige Beschränkungen – feste Zylindergröße und -anzahl, Spezifikationen für Elektronik und Reifen – ausgleichen sollen, haben sich einige Unterschiede, die eigentlich beseitigt werden sollten, stattdessen noch verstärkt.

Nehmen wir den jüngsten GP von Österreich. Der Unterschied zwischen Marquez' siegreicher Ducati und Bezzecchis Aprilia auf Platz 3 betrug nach 28 Runden und 121,7 km weniger als 3,5 Sekunden, also etwas mehr als eine Zehntelsekunde pro Runde. (Ich wähle den Drittplatzierten aus Gründen, die noch klar werden.) Doch die beste Yamaha in einem für den ehemals sporadisch dominierenden japanischen Hersteller katastrophalen Wochenende war die von Fabio Quartararo – 15. und Viertletzter (drei weitere Yamahas hinter ihm) mit einem Rückstand von satten 25,25 Sekunden. Er hatte in jeder Runde fast eine ganze Sekunde verloren.

Der Hauptunterschied zwischen Ducati und Yamaha besteht darin, dass erstere ein V4-Motor und letztere ein L4-Motor ist, aber sie hätten auch in verschiedenen Klassen fahren können. In diesem Fall sind es jedoch nicht die Fahrer, die den Unterschied ausmachen. Zugegeben, Marc Marquez fährt derzeit auf einem höheren Niveau, aber der ehemalige Weltmeister Quartararo ist alles andere als durchschnittlich. Tatsächlich hat er die technischen Schwächen der Yamaha so weit überwunden, dass er in diesem Jahr vier Pole-Positions und zwei Podiumsplätze errungen hat. Schuld daran ist eher die gnadenlose Stop-and-Go-Strecke, die Kurvenfahrkünste zugunsten von Bremsen und Beschleunigen zunichte macht, den schwächsten Punkten der Yamaha.

Aber der Kern dieser Kolumne und der Grund, warum ich zunächst Marcs Rennen mit dem des Drittplatzierten, Aprilia, verglichen habe, ist der Leistungsunterschied nicht zwischen verschiedenen Motorrädern, sondern zwischen ähnlichen Motorrädern. Insbesondere bei den Ducatis.

Marc fährt die neueste Version: die GP25. Zwei andere haben diese Maschine: sein Teamkollege Pecco Bagnaia vom Lenovo-Werksteam und Fabio Di Giannantonio vom VR46-Satellitenteam. Ersterer ist dreifacher Champion, zweimal in der MotoGP und einmal in der Moto2; Diggia ist nicht so hochdekoriert, aber dennoch Sieger in allen drei Klassen und ein gefragter Fahrer.

Doch keiner von beiden kommt auch nur annähernd an Marc heran. Bagnaia findet sich auf dem neuen Motorrad völlig verloren wieder; unfähig, seine Rennleistungen aus dem letzten Jahr zu wiederholen. In Österreich hätte ihn seine Zeit von 2024 mit weniger als zwei Zehntelsekunden Rückstand auf Marc auf den zweiten Platz gebracht. In diesem Jahr war er enttäuschender Achter, 12,4 Sekunden zurück. Diggia wurde zweimal Zweiter, aber schon vor der Sommerpause waren seine Ergebnisse eingebrochen.

Marcs Hauptkonkurrenten bei Ducati, sowohl in Österreich als auch in der Meisterschaft, sind die Fahrer des Satellitenteams auf der GP24 aus dem letzten Jahr. Sein jüngerer Bruder Alex ist Zweiter in der Meisterschaft und bei den meisten Rennen in diesem Jahr, während die jüngste Herausforderung von Alex' Teamkollegen bei Gresini kommt, dem 20-jährigen Rookie Fermin Aldegue, der in Österreich Zweiter wurde.

Beide haben etwas überrascht. Alex ist ehemaliger Moto3- und Moto2-Champion, aber seine vier MotoGP-Jahre waren nicht besonders brillant. Aldeguer sogar noch mehr. Nach vier enttäuschend durchwachsenen Saisons in der Moto2 – trotz acht Rennsiegen nur ein dritter Platz in der Gesamtwertung – hat sich die große Hoffnung auf die großen Motorräder verlegt. Seine Stärke, die Marc einige Sorgen bereitet, ist das Reifenmanagement, das zu einem vernichtenden Tempo in der Schlussphase des Rennens führt. Seine Ergebnisse in diesem Jahr – zwei Sprint-Podiumsplätze, ein Podiumsplatz im Regenrennen und nun ein Podiumsplatz im Trockenen – hat er alle dadurch erzielt, dass er in den letzten Runden viel erfahrenere Fahrer überholt hat, und sie wären sicherlich noch besser ausgefallen, wenn er sich weiter vorne qualifizieren könnte.

Es gibt nur eine Schlussfolgerung: Die neueste GP25 ist kein so gutes Motorrad wie die GP24, die sie ersetzt hat. Es bedurfte des Könnens von Marc Marquez, um sie zu einem Rennsieger zu machen. Ein Fahrer, der in sieben Jahren sechs Weltmeisterschaften auf einer Honda gewann, die immer weniger konkurrenzfähig und ausgesprochen schwer zu fahren war. Niemand außer Marc konnte auch nur annähernd ähnliche Ergebnisse erzielen, und sowohl er als auch seine Honda-Kollegen erlitten eine Vielzahl von Stürzen, die ihm schließlich die Verletzung einbrachten, die zu einer fünfjährigen Unterbrechung und seinem Wechsel zu Ducati führte wegen seiner Fraktur des rechten Arms.

Ducati hat in den letzten vier Jahren oder mehr die technische Entwicklung in der MotoGP angeführt. Die gewagten Experimente von Direktor Gigi Dall'Igna mit den Regeln haben den Sport verändert, indem er Aerodynamik und Höhenverstellung eingeführt hat, sodass die Konkurrenten nun Mühe haben, Schritt zu halten.

Aber es sieht so aus, als sei das Motorrad für 2025 ein Fehltritt gewesen, den nur Marc überwinden kann. Zumindest gibt es den angeschlagenen japanischen Konkurrenten Hoffnung.