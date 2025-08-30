Marc Marquez (Ducati) lädt die Kronprinzen zum Duell

Ducati-MotoGP-Held Marc Marquez misst sich am rennfreien Wochenende beim privaten Training gleich mit zwei möglichen MotoGP-Helden der Zukunft. Welche beiden Youngster neben Bruder Alex dabei waren.

Die MotoGP-WM nimmt am kommenden Wochenende in Barcelona auf dem Circuit de Catalunya wieder Fahrt auf. Danach folgt gleich das zweite Ducati-Heimrennen des Jahres auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli in Misano Adriatico. Der souveräne MotoGP-WM-Leader Marc Marquez (32) könnte sich an der italienischen Adria rechnerisch bereits zum MotoGP-Weltmeister küren.

Der achtfache Champion gönnt sich trotzdem kaum Pausen, sitzt auch an diesem freien Wochenende wieder auf dem Motorrad. Diesmal stand eine private Flat-Track-Session auf seiner neuen und umgebauten Cross-Ducati Desmo450 MX an. Schauplatz war die Dirt-Track-Strecke auf der Rennsport-Anlage in Alcarras, etwa 120 Kilometer östlich von Saragossa. Die Piste liegt nur etwa 80 Kilometer vom Heimatort der Marquez-Brüder in Cervera entfernt.

Marquez lässt sich dabei auch immer wieder von jüngeren Talenten herausfordern. Diesmal war das Feld der MM93-Sparring-Partner neben Bruder Alex (29) wieder besonders prominent. Dabei probierten sich zwei der größten Talente der Gegenwart im Drift-Stil: Einerseits David Alonso (19) aus der Aspar-Mannschaft. Der kolumbianische Moto3-Weltmeister sorgte vergangenes Wochenende auf dem Balaton Park Circuit für Rennsport-Geschichte, trug sich nach einem unfassbaren Finish als erster Kolumbianer in die Siegerliste der Moto2-WM ein. Alonso war in Ungarn nach der ersten Runde Elfter.

Ebenfalls in Alcarras mit dabei war Diogo Moreira, der zuletzt in Ungarn erst wenige Meter vor dem Ziel den Moto2-Sieg vergeigte. Der Brasilianer aus dem Italtrans-Team bleibt dennoch weiter im Rennen um die Moto2-WM. In der kommenden Saison wird der 21-Jährige aus Sao Paulo wohl auch an den Rennwochenenden ein Gegner der Marquez-Brüder sein, denn der Driftkünstler soll in die LCR-Honda-Truppe von Lucio Cecchinello in die MotoGP-WM aufsteigen.