Wo der MotoGP-Sprint in Misano live zu sehen ist

Am Samstag um 15 Uhr (MESZ) findet auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli das Sprintrennen der MotoGP statt. SPEEDWEEK.com bietet eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen live zu sehe

Die Übertragungsrechte der Motorrad-Weltmeisterschaft mit den Serien MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE im deutschsprachigen Raum sind ein Flickenteppich. Für alle drei Länder, also Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), überträgt neben der offiziellen Website motogp.com nur Sky Sport das Komplettpaket aller 22 Rennwochenenden. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2025 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von San Marino auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli an die-sem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. Die Übertragung startet am Samstag um 10.50 Uhr mit dem MotoGP-Qualifying und endet nach dem Sprintrennen. Am Sonntag überträgt der Sender ab 10.20 Uhr alle Rennen live.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV ab 10.40 Uhr das MotoGP-Qualifying übertragen. Ab 12.40 Uhr zeigt der Sender das Moto3-Qualifying und ab 14.40 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 10.20 Uhr die Rennen der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei überträgt das MotoGP-Wochenende in Misano nicht im linearen TV. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch die Rennen der Klassen Moto3 und MotoGP am Sonntag live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 10.45 Uhr live das MotoGP-Qualifying aus Misano. Um 17.05 Uhr zeigt der Sender eine Aufzeichnung des MotoGP-Sprints. Ab 18.10 Uhr bringt LA2 Aufzeichnungen der Qualifyings der Klassen Moto2 und Moto3. Am Sonntag überträgt LA2 ab 10.55 Uhr das Moto3-Rennen live und um 17.35 Uhr eine Zusammenfassung des Moto2-Rennens.

RTS2 zeigt am Samstag um 15.30 Uhr eine Aufzeichnung des MotoGP-Sprints. Am Sonntag bringt der Sender um 16.45 Uhr eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von San Marino 2025 (MESZ):

Samstag, 13. September:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten:

12.10 Uhr: MotoE, Rennen 1 (8 Runden)

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

16.10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (8 Runden)

16.50 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1

Sonntag, 14. September:

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

08.35 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)