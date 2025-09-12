Honda-Pilot Marini analysiert die Ducati-Konkurrenz

Statt wie 2024 ohne Chance auf ein Spitzenresultat zu sein, brachten im MotoGP-Zeittraining gleich zwei Honda-Piloten die RC213V ins Q2. Luca Marini (7.) berichtete über die Fortschritte und was Ducati noch besser kann.

Lokalheld Luca Marini erlebte einen ausgezeichneten Tag. Die durchaus von Zuversicht geprägten Voraussagen des Italieners trafen punktgenau zu. Honda sei in Misano in der Lage, im Bereich von Platz 6 zu fahren – so die Einschätzung des Werksfahrers. Nach einer Stunde rangierte das Duo mit Mir und Marini auf 6 und 7.

Während der Mallorquiner Joan Mir einen höheren Preis zahlte und die RC213V im Finale noch schwungvoll neben die Piste servierte, überstand Marini den Auftakttag auf seiner Heimstrecke ohne einen Kratzer.

Mit einem Grinsen trat der Honda-Werksfahrer den Medien gegenüber: «Das Motorrad hat vom Start des Tages an sehr gut funktioniert. Alle Updates, die Honda gebracht hat, haben sich positiv ausgewirkt. Das Wichtigste ist: Ich habe das Fahren genossen. Was nicht heißt, dass alles bestens ist. Für die Sessions am Samstag haben wir noch einiges zu tun, um das Bike noch weiter zu verbessern.»

Marini war in Misano bei einem GP-Event erstmals mit einer neuen Aerodynamik unterwegs. Von dem Upgrade zeigte sich Marini überzeugt: «Die neue Aero haben wir zuletzt in Barcelona getestet und es funktioniert auch hier.» Marini erklärte: «Das Motorrad hat sich so verändert, dass wir nun auf den großen Spoiler am Heck verzichten können, das hilft. Was die seitlichen Flügel angeht, bin ich nicht sicher. In den schnellen Kurven 11 und 12 gibt es so viel Anpressdruck, dass es damit schon an der Grenze ist.»

Bemerkenswert auch: Die RC213V von Marini sind mit unterschiedlichen Schwingen ausgerüstet. Ein Bike setzt auf eine Hinterradführung aus Karbon, das andere auf Aluminium. «Der Punkt ist – die Karbon-Schwinge bietet Vorteile beim in-die-Kurven-hineinfahren, die Alu-Schwinge verbessert den Ausgang. Wir versuchen, an einer Weiterentwicklung der Karbon-Schwinge zu arbeiten, die beides kann. Am Ende hat sie auch den Gewichtsvorteil», so Luca Marini nach dem Zeittraining.

Dann stieg Rossis Halbbruder noch tiefer in die Analyse ein. «Unsere größte Schwäche sehe ich bei den Zeitattacken. Was schlecht ist – denn ohne gutes Ergebnis im Qualifying ist es ganz schwer, noch ein sehr gutes Rennen zu zeigen. Bei den Ducati-Piloten funktionieren die Zeitattacken so, dass sie überall zehn Meter später bremsen, und das war es. Das Motorrad fährt sich dann identisch, biegt genauso ein. Den Speed holen sie fast nur über die Front mit dem weichen Reifen und nicht über das Heck am Ausgang.»

Und zum eigenen MotoGP-Gerät: «Bei uns dagegen ist es nicht möglich, zehn Meter später zu bremsen, weil die Phase des Einlenkens dann nicht mehr funktioniert und man von der Linie kommt. Das heißt, um die Zeit zu holen, muss man aggressiv in der Kurve fahren und an der Stelle effektiver sein, aber auf der Bremse lässt sich keine Zeit gewinnen.»

Dass Honda auf dem Vormarsch ist, zeigt auch die Topspeed-Liste. Zwischen den KTM-Piloten Brad Binder und Pedro Acosta lag Marini im Zeittraining auf Position 2.

Ergebnisse MotoGP Misano, Zeittraining (12. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:30,480 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,147 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,193

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,230

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,272

6. Joan Mir (E), Honda, +0,339

7. Luca Marini (I), Honda, +0,368

8. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,377

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,409

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,435

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,588

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,610

13. Brad Binder (ZA), KTM, +0,686

14. Maverick Viñales (E), KTM, +0,769

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,007

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,020

17. Enea Bastianini (I), KTM, +1,092

18. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,136

19. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,198

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,202

21. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,208

22. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,889

23. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,036

Ergebnisse MotoGP Misano, FP1 (12. September):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:31,342 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,249 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,254

4. Alex Marquez (E), Ducati, +0,258

5. Marc Marquez (E), Ducati, +0,269

6. Luca Marini (I), Honda, +0,271

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,321

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,333

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,467

10. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,498

11.Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,587

12. Joan Mir (E), Honda, 0,636

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,673

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,675

15. Enea Bastianini (I), KTM, +0,817

16. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,943

17. Maverick Vinales (E), KTM, +0,964

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,129

19. Ai Ogura (J), Aprilia, + 1,167

20. Brad Binder (ZA), KTM, +1,168

21. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,195

22. Johann Zarco (F), Honda, +1,582

23. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,242