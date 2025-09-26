Luca Marini (6.) kann über die Honda nicht klagen

In Topform präsentierte sich am Trainingsfreitag der MotoGP in Motegi HRC-Pilot Luca Marini. Mit Rang 6 sicherte er sich direkt den Q2-Einzug. Der Italiener lobte die Fortschritte bei seiner Honda.

Luca Marini nutzte am Freitag in Motegi den Heimvorteil von Honda perfekt aus. Mit einer Zeit von 1:43,503 min holte der Italiener am Freitagnachmittag den sechsten Platz – und damit den Einzug ins Q2. Marini war einer von drei Honda-Piloten, die im Zeittraining den Sprung ins Q2 direkt schafften.

«Es war von Beginn an ein positiver Tag», resümierte der 28-Jährige. «Das Gefühl war gut, ich konnte pushen und eine gute Pace finden. Im Training fühlte ich mich diesmal richtig wohl in den Top-10. Vor allem bei der Zeitenjagd arbeiten wir viel, da gibt es noch Luft nach oben. In der Bremsphase müssen wir das Bike noch besser stoppen, das wollen wir morgen in der Früh ausprobieren. Das Qualifying wird extrem wichtig – und wenn die Temperaturen so hoch bleiben, ist es besser, möglichst weit vorne zu starten.» Am Freitag herrschten mit 30 Grad Celsius tropische Temperaturen in Motegi. Für die restlichen Tage sagt der Wetterbericht etwas kühlere Temperaturen voraus – und eine gewisse Regenwahrscheinlichkeit.

Marini sieht seine Pace für längere Runs bestätigt: «Das Tempo war gut, aber am Freitag ist das fast immer so. Wir müssen uns vor allem in unserer Quali-Zeit verbessern, weil wir den Extra-Grip vom Hinterreifen nicht so gut nutzen können wie andere.»

Der Honda-Pilot lobte die Fortschritte an seiner Maschine: «Das Motorrad hat sich in allen Bereichen verbessert – beim Turning, beim Bremsen, in der Beschleunigung und auch die Traktion ist besser. Es ist nicht perfekt, aber klagen können wir nicht. Wichtig ist, dass wir uns als Fahrer auch jedes Mal ein Stück anpassen und verbessern.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Motegi © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Der Unfall von Jack Miller & Franco Morbidelli © Gold & Goose Der Unfall von Jack Miller © Gold & Goose Der Unfall von Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Der Unfall von Marco Bezzecchi © Gold & Goose Der Unfall von Alex Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández Zurück Weiter

Ein Schlüssel in Motegi könnte das Bremsen sein, denn die hohen Temperaturen setzen Reifen und Material zu. «Im Rennen wird es schwierig, besonders mit dem Vorderreifen und den Bremsen. Aber wir sind vorbereitet, wir haben große Bremsscheiben – das sollte passen», betonte Marini.

Mit dem gelungenen Freitag im Rücken will Marini wieder punkten. Schon an den vergangenen drei Rennwochenenden holte er sowohl in den Sprints als auch in den Grands Prix Punkte und hat in der MotoGP-Wertung Brad Binder (KTM) im Visier, der nur sieben Punkte vor ihm auf Rang 11 liegt.

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (26. September):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1:43,193 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,136 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,167

4. Joan Mir (E), Honda, 0,168

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,198

6. Luca Marini (I), Honda, +0,310

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,346

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,401

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,473

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,541

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,549

12. Enea Bastianini (I), KTM, +0,550

13. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,591

14. Ai Ogura (J), Aprilia, + 0,591

15. Alex Marquez (E), Ducati, +0,591

16. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,635

17. Brad Binder (ZA), KTM, +0,662

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +0,718

19. Alex Rins (E), Yamaha, +0,820

20. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,920

21. Taka Nakagami (J), Honda, +1,009

22. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,461

23. Maverick Vinales (E), KTM, +1,608

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (26. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:44,857 min

2. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,093 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,102

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,271

5. Luca Marini (I), Honda, +0,302

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,305

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,343

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,370

9. Somkiat Chantra (T), Honda, +0,421

10. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,500

11. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,515

12. Joan Mir (E), Honda, +0,566

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,642

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,643

15. Alex Márquez (E), Ducati, +0,643

16. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,660

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,831

18. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,874

19. Brad Binder (ZA), KTM, +0,893

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,902

21. Maverick Vinales (E), KTM, +0,960

22. Alex Rins (E), Yamaha, +1,008

23. Enea Bastianini (I), KTM, +1,009