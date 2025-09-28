Traumatisierter Marquez: «Zu vergessen ist schwierig»

Wie sich Marc Marquez an die Spitze der MotoGP-WM zurückgekämpft hat, ringt auch Kritikern und Gegnern höchsten Respekt ab. «Ich steckte im tiefsten Untergrund», schilderte der Ducati-Star aus Spanien.

Obwohl vor dem Japan-Wochenende niemand daran zweifelte, dass Marc Marquez diese Saison als Nummer 1 abschließen wird, herrschte beim Spanier und Ducati enorme Anspannung. Es ging um die wichtigste Motorrad-Weltmeisterschaft, kein MotoGP-Champion vor ihm konnte nach fünf Jahren ohne Titel noch einmal triumphieren.

Bei der Zieldurchfahrt, nur Ducati-Lenovo-Teamkollege Pecco Bagnaia war im Grand Prix am Sonntag in Motegi schneller, fiel Marc eine Tonnenlast von den Schultern: Er brüllte seine Erleichterung hinaus, die TV-Kameras fingen ergreifende Bilder ein und sendeten Gänsehautmomente in die Welt.



Anschließend erlebten wir Marc in Japan wortkarg wie selten in seiner Karriere, niemand kann sich vorstellen, was dieser siebte MotoGP-Titel für ihn bedeutet. Selbst als der erste Trubel vorüber und der Adrenalinschub abgeebbt war, rang er nach den richtigen Worten.



«Ich kann meine Gefühle gar nicht beschreiben», hielt der 32-Jährige fest. «Natürlich bin ich glücklich – viel mehr noch bin ich aber im Frieden mit mir. Der erste Satz, den ich im spanischen Fernsehen gesagt habe, war: ‚Das war Marc gegen Marc, fünf Jahre lang. Marc gegen Verletzungen.‘ Mental war das schwierig. Viele Leute um mich herum haben mir geholfen. Ich nenne keine Namen, sie wissen, wer sie sind. Ohne sie wäre es unmöglich gewesen. Ich traf extrem schwierige Entscheidungen und habe den Kreis in Japan auf perfekte Weise geschlossen. Hier habe ich viele Meisterschaften gewonnen, heute war mein Ducati-Team auf dem Podium und auch mein Honda-Team – ein perfekter Tag.»



«Normalerweise weine ich nicht, wenn ich eine Weltmeisterschaft gewinne», hielt der nun neunfache Champion fest. «Ich will gar nicht daran denken, was ich verpasst habe, sonst fühle ich mich sofort schlecht. Das Gute bei uns Menschen ist, dass wir schlimme Momente vergessen können. Aber zu vergessen ist schwierig, an einigen Tagen denke ich immer noch daran. Doch jetzt wurde ein Traum wahr, die schlimmsten Zeiten meiner Karriere liegen hinter mir. Das war eine sehr lange Reise, auf welcher ich immer meinem Instinkt folgte. Mein Umfeld half mir dabei. Für mich ist nicht wichtig, ob ich scheitere oder siege. Klar ist nur, dass wenn ich es nicht versuche, dann scheitere ich sicher. Als versuche ich es, um es zu erreichen. Bis zu diesem Jahr war mir nicht klar, ob ich noch einmal um eine Weltmeisterschaft kämpfen kann. Ich versuche immer das Maximum zu erreichen. Aber wenn du im tiefsten Untergrund steckst, dann kannst du nicht nach dem Größten greifen. Dieses Jahr genieße ich es wieder, habe die Pace und das Vertrauen und startete bestmöglich in die Saison. Ich bin auch glücklich darüber, wie wir anschließend unsere Emotionen im Griff hatten.»

