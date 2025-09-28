Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Der LIVE-Ticker aus Japan

Live-Ticker MotoGP Motegi: Wird Marc Marquez Champ?

Von Ivo Schützbach
Marc Marquez vor Pedro Acosta und Joan Mir
© Gold & Goose

Marc Marquez vor Pedro Acosta und Joan Mir

Das Motegi-Wochenende steht ganz im Zeichen der möglichen MotoGP-Titelentscheidung. Büßt Marc Marquez im Grand Prix am Sonntag weniger als sieben Punkte auf Bruder Alex ein, ist er Weltmeister 2025.
Mit seinem zweiten Platz im Sprint am Samstag in Japan hat WM-Leader Marc Marquez (Ducati Lenovo) seine Ausgangslage gegenüber Bruder Alex weiter verbessert. Der 99-fache GP-Sieger hat jetzt 191 Punkte Vorsprung auf seinen letzten verbliebenen Widersacher im Titelkampf, nach dem Grand Prix am Sonntag müssen es mindestens 185 sein: Dann ist Marc bereits fünf Events oder zehn Rennen vor Saisonende zum siebten Mal MotoGP-Weltmeister, zum neunten Mal insgesamt. Marc darf auf Alex im Grand Prix also maximal sechs Punkte verlieren.

Im Sprint am Samstag zeigte Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia eine dominante Leistung und gewann erstmals seit einem halben Jahr wieder ein Rennen. Marc Marquez und KTM-Ass Pedro Acosta wurden Zweiter und Dritter, Honda-Werksfahrer Joan Mir fuhr als Vierter sein bestes Rennen seit Jahren. Alex Marquez (Gresini Ducati) ging als Zehnter leer aus.

Im Grand Prix am Sonntag über 26 Runden kommen aus der ersten Startreihe Bagnaia, Mir und Marc Marquez. Reihe 2 bilden Acosta, Yamaha-Ass Fabio Quartararo und Franco Morbidelli (VR46 Ducati). In Reihe 3 stehen Honda-Werksfahrer Luca Marini, Alex Marquez sowie Marco Bezzecchi (Aprilia).

Wie der Grand Prix von Japan im Mobility Resort Motegi läuft, lesen Sie im detaillierten Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.


