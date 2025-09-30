Motegi: Der Zeitplan für den Indonesien-GP 2025

Am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP-WM in Indonesien. SPEEDWEEK.com gibt einen Überblick, wann die Trainings und Rennen auf dem Mandalika International Street Circuit stattfinden werden.

Der Mandalika International Street Circuit auf Lombok, der Nachbarinsel des Touristenmagnets Bali, kam 2022 neu in den MotoGP-Kalender. Nach 25 Jahren fand erstmals wieder ein Grand Prix der Motorrad-WM in Indonesien statt. Zuletzt sind die Zweirad-Asse 1996 und 1997 auf dem Sentul Circuit gefahren.

Fertiggestellt wurde die 4,3 km lange Strecke von Mandalika 2021, im November desselben Jahres erlebte sie mit der Superbike-WM den ersten internationalen Event. Die MotoGP-Premiere im März 2022 gewann Miguel Oliveira im Regen, damals noch auf KTM. 2023 gewann Pecco Bagnaia (Ducati) den Grand Prix, 2024 war es Jorge Martin (damals noch auf Ducati), der im Hauptrennen am Sonntag den Sieg holte.

Marc Marquez kürte sich am vergangenen Wochenende in Japan zum MotoGP-Champion 2025. Bei noch fünf ausstehenden Events liegt der Ducati-Pilot uneinholbar 201 Punkte in Führung. Bruder Alex (Gresini Ducati) hat derzeit 66 Zähler Vorsprung auf Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) und will sich in den letzten zehn Rennen (Sprints und Grands Prix) den Vize-WM-Titel sichern. Marco Bezzecchi (Aprilia) hat als Vierter 32 Punkte Rückstand auf Bagnaia.

Beim Indonesien-GP werden die Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP an den Start gehen. Damit Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz nichts verpassen, müssen sie am kommenden Wochenende wieder zeitig aufstehen – sechs Stunden Zeitverschiebung zu Mitteleuropa sind zu beachten. Die Rennen am Sonntag beginnen im Vergleich zum üblichen Zeitplan jedoch eine Stunde später als gewohnt. So ist das MotoGP-Hauptrennen um 15 Uhr Ortszeit angesetzt und damit – wie der Sprint am Samstag – um 9 Uhr MESZ.

Zeitplan für den Großen Preis von Indonesien 2025 (MESZ):

Freitag, 3. Oktober:

03.00 – 03.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

03.50 – 04.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

04.45 – 05.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

07.15 – 07.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

08.05 – 08.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

09.00 – 10.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 4. Oktober:

02.40 – 03.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

03.25 – 03.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

04.10 – 04.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

04.50 – 05.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

05.15 – 05.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

06.45 – 07.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

07.10 – 07.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

07.40 – 07.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

08.05 – 08.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

09.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

Sonntag, 5. Oktober:

04.40 – 04.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

06.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

07.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

09.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)