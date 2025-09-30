Valentino Rossi enthüllt Farben für den Indonesien-GP

Die Ducati Desmosedici von VR46 Racing in den speziellen Farben für den Indonesien-GP

Am 30. September stellten Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli bei einem Event von Sponsor Pertamina und VR46 in Jakarta das spezielle Design für den Großen Preis von Indonesien vor.

Vom 3. bis 5. Oktober gastiert die MotoGP-WM in Mandalika. Der Grand Prix von Indonesien ist jedes Jahr ein besonderes Highlight im Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft – wegen der spektakulären Strecke, die viele Fahrer sehr gerne mögen, und aufgrund der enthusiastischen Fans in dem asiatischen Land.

Sponsor des Grand Prix ist Pertamina, ein indonesischer Erdöl- und Erdgaskonzern. Auch das VR46-MotoGP-Team von Valentino Rossi wird von dem Unternehmen gesponsert.

Am 30. September absolvierte MotoGP-Ikone Valentino Rossi gemeinsam mit seinen Fahrern Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli in Jakarta einen großen Auftritt. Bei einer Pressekonferenz in der Event-Location «The Crystal» in der «Senayan City» präsentierte das VR46-Team ein spezielles Design, mit dem «Diggia» und «Morbido» beim Indonesien-GP am kommenden Wochenende antreten werden.

Die Ducati Desmosedici der VR46-Asse sind wie gewohnt in Gelb und Weiß gehalten. Es wurden jedoch rote Elemente der indonesischen Landesflagge integriert. Die auffälligste Änderung ist die Zahl 46, die auf der Frontverkleidung noch mehr hervorsticht als bei den gewohnten Farben.

Neben der Enthüllung des Designs für Mandalika standen Rossi, Morbidelli und Di Giannantonio den anwesenden Medien für Fragen zu Verfügung. Für die indonesischen Fans gab es ein «Meet and Greet».

Der Mandalika International Street Circuit auf Lombok, der Nachbarinsel des Touristenmagnets Bali, kam 2022 neu in den MotoGP-Kalender. Nach 25 Jahren fand erstmals wieder ein Grand Prix der Motorrad-WM in Indonesien statt.