Marc Marquez: Größtes Comeback eines MotoGP-Champions

Auf diesen Moment musste Marc Marquez sechs Jahre warten

Noch nie in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft hat sich ein Champion der höchsten Klasse nach fünf Jahren ohne Titel erneut zur Nummer 1 aufgeschwungen. Marc Marquez ist einmalig.

2019 war Marc Marquez letztmals MotoGP-Champion, seit seinem damaligen Titelgewinn sind 2184 Tage vergangen. Er hat alle Tiefen des Sports durchlebt, drei komplizierte und langwierige Verletzungen sowie mehrere Operationen überstanden. Er verließ Honda, verzichtete auf ein Millionengehalt und stand kurz vor dem Karriereende, dockte dann beim Ducati-Privatteam Gresini Racing an und empfahl sich mit seinen Leistungen für das Ducati-Lenovo-Werksteam.

Im Vorjahr, als der 32-Jährige in 20 Grands Prix dreimal gewann und in der Hälfte der Rennen auf dem Podium stand, hinzu kamen zehn Podestplätze (1 Sieg) in den Sprints, ließ sich bereits erahnen, was der sechsfache MotoGP-Weltmeister im Werksteam leisten könnte.



Doch was Marc dieses Jahr aufführt, verlangt nach Superlativen: Von den bisher 34 Rennen hat er 25 gewonnen, bei zehn der 17 Veranstaltungen triumphierte er im Doppelpack. 629 Punkte gab es bislang zu holen, Marquez hat 541 auf dem Konto.

Dass er in Japan ohne einen Sieg zum siebten Mal in der Premier-Class Weltmeister wurde, ist lediglich ein winziger Makel in seiner grandiosen Saison. Marquez musste über die Jahre schmerzhaft lernen, dass auch er nicht mehr aus einem Motorrad rausholen kann, als drinsteckt – es brauchte viele Stürze und Verletzungen, bis er sich damit abgefunden hatte.



Heute sagt der spanische Nationalheld, dass er seine früheren Siege nicht genügend würdigte und zu schätzen wusste – sie gingen ihm zu leicht von der Hand.

Jetzt ist Marc Marquez wieder die Nummer 1. Dass Lenovo-Teamkollege Pecco Bagnaia bis Japan brauchte, um endlich wieder ein gutes Gefühl für die Ducati zu bekommen, und sich der letztjährige Champion Jorge Martin seit seinem Wechsel von Ducati zu Aprilia bereits 18 Knochen gebrochen hat, erleichterte ihm die Aufgabe.

Wie herausragend die Leistung des Fahrers mit der Startnummer 93 ist, offenbart der Blick in die Statistik: Noch nie in der Geschichte der Königsklasse kam es vor, dass sich ein Weltmeister nach fünf Jahren ohne Titelgewinn erneut zur Nummer 1 aufschwang. Die bislang längste Periode waren drei Jahre, Casey Stoner triumphierte 2007 und 2011.

Marc Marquez betonte vor dem Wochenende, dass im Mobility Resort Motegi der Titelgewinn im Vordergrund stehe und die Platzierungen in den Rennen sekundär wären. Nicht jeder konnte glauben, dass er sich zurücknehmen und das große Ganze im Blick behalten würde.

Doch Marc ist in den vergangenen Jahren durch viele prägende Erlebnisse gereift, in Japan fuhr er zurückhaltend, bedacht und kalkuliert. Und stand am Ende trotzdem in beiden Rennen als Zweiter auf dem Podium. Auch das zeigt, was für ein imposanter Champion er ist.